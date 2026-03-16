Rajesh Jha, pilier discret de Microsoft, passe le relais

Après plus de 30 ans au sein du géant américain Microsoft, il cédera officiellement son poste le 1er juillet 2026 tout en restant conseiller.

Tl;dr Après plus de 30 ans chez Microsoft, Rajesh Jha quitte la direction de la division Experiences + Devices à partir du 1er juillet 2026, tout en restant conseiller.

Plutôt que de nommer un successeur unique, l’entreprise répartit ses responsabilités entre quatre dirigeants internes, qui rapporteront directement à Satya Nadella.

Ce changement marque une nouvelle étape stratégique pour Microsoft, dans un contexte de renouvellement plus large de ses équipes dirigeantes.

Un départ majeur après une longue carrière chez Microsoft

Après plus de trois décennies passées au sein de Microsoft, l’un des piliers historiques du groupe, Rajesh Jha, quitte ses fonctions de responsable de la division Experiences + Devices. Son départ, prévu officiellement pour le 1er juillet 2026, marque un tournant significatif pour l’entreprise. En coulisses, cette transition était déjà anticipée ; Rajesh Jha confie avoir préparé sa succession depuis plusieurs mois en collaboration étroite avec le PDG, Satya Nadella. D’ailleurs, il continuera d’apporter son expertise à titre consultatif après avoir quitté son poste opérationnel.

Réorganisation sans remplacement direct

Fait marquant : au lieu de désigner un successeur unique à Rajesh Jha, la direction opte pour une répartition des responsabilités entre quatre dirigeants internes. Cette nouvelle structure vise à renforcer l’agilité du groupe sur des segments stratégiques. Ainsi :

Ryan Roslansky, jusqu’alors directeur général de LinkedIn et vice-président exécutif Office .

. Pavan Davuluri, président de Windows et Surface .

. Charles Lamanna, président du pôle Business and Industry Copilot (BIC) .

. Perry Clarke, responsable de Microsoft 365 Core.

Ces quatre cadres occuperont dorénavant le rang de vice-présidents exécutifs et rapporteront directement à Satya Nadella. Un choix qui traduit la volonté de mieux segmenter les pôles décisionnels tout en capitalisant sur des talents reconnus en interne.

L’empreinte durable d’un bâtisseur discret

Impossible d’évoquer ce changement sans revenir sur l’impact majeur de Rajesh Jha dans l’évolution des produits phares comme Windows, Office ou encore Teams. L’hommage rendu par Satya Nadella ne laisse guère planer de doute sur la place centrale qu’il occupait : « Quand je pense au panthéon des dirigeants qui ont façonné cette entreprise, Rajesh Jha y figure en bonne place. Il incarne cet engagement qui a permis à Microsoft de devenir ce qu’elle est aujourd’hui ». Cette transition s’inscrit dans un contexte mouvementé puisque d’autres figures majeures telles que l’ex-responsable Xbox, Phil Spencer, ont également annoncé leur départ récemment.

Vers une nouvelle étape pour Microsoft ?

Reste à voir si cette redistribution inédite du leadership insufflera un nouveau souffle à la firme de Redmond. Ce passage de témoin, tout en douceur, semble en tout cas salué par la direction comme par les équipes. Pour Microsoft, il s’agit là d’un pari mesuré mais crucial afin d’aborder sereinement ses prochains défis stratégiques.