Rabbit Hole signe le retour de Kiefer Sutherland dans une série d’espionnage

L'acteur canado-britannique Kiefer Sutherland est la star de Rabbit Hole.

Réalisé par les showrunners John Requa et Glenn Ficarra pour la plateforme de streaming Paramount+, Rabbit Hole met en scène Kiefer Sutherland dans le rôle de John Weir, un maître de la tromperie dans le monde de l’espionnage d’entreprise qui est accusé de meurtre par des entités puissantes capables d’influencer et de contrôler les populations. Le casting comprend également Charles Dance, Meta Golding, Enid Graham, Jason Butler Harner, Walt Klink et Rob Yang.

Kiefer Sutherland is a 'man of deception' in first look at his twisty Paramount+ drama. https://t.co/tFk0lF9AW1 — Entertainment Weekly (@EW) January 8, 2023

Paramount+ proposera la série télévisée Rabbit Hole le 26 mars prochain. La série de huit épisodes sera introduite avec deux épisodes et sera ensuite diffusée chaque semaine le dimanche aux États-Unis et au Canada. Elle sera visible le lendemain au Royaume-Uni, en Australie, en Amérique latine, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en France.

Encore de l’espionnage pour Kiefer Sutherland avec Rabbit Hole

Dans une récente interview, Kiefer Sutherland a déclaré que travailler sur Rabbit Hole a été la meilleure expérience qu’il ait jamais vécue à la télévision parce que le personnage qu’il incarne était aussi intéressant pour lui que l’idée générale de la série, faisant référence aux thrillers conspirationnistes des années 1970 tels que Three Days of the Condor.

A noter que Rabbit Hole est une production de CBS Studios. Kiefer Sutherland, John Requa et Glenn Ficarra sont producteurs exécutifs aux côtés de Charlie Gogolak, Suzan Bymel et Hunt Baldwin.