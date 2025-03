Qu’est-il arrivé au remake de Bambi de Disney ?

Que s'est-il passé avec le projet de remake du classique Disney, Bambi ?

Tl;dr Le projet de remake du classique Bambi de Disney est en stand-by.

Le succès des remakes comme Le Roi Lion n’a pas suffi à maintenir Bambi en priorité.

Les remakes futurs de Disney se concentreront sur des classiques autres que Bambi.

Disney met en pause le remake de Bambi

Alors que le nouveau Blanche-Neige de Marc Webb se prépare à envahir les salles de cinéma, la tendance de Disney à créer des remakes en prise de vue réelle ou en animation réaliste de ses classiques animés ne semble pas près de s’arrêter. Malgré le démarrage de cette tendance moderne en mars 2010 avec Alice au pays des merveilles, le succès au box-office de titres tels que Mufasa : Le Roi Lion montre que ce genre de cinéma séduit toujours le public. Cependant, un projet potentiel dans cette veine, Bambi, ne semble pas être à l’horizon malgré un gain initial de momentum au début des années 2020.

Les difficultés rencontrées par le projet Bambi

Considéré comme un joyau de la couronne des studios d’animation Walt Disney, Bambi est toujours vénéré pour son animation picturale. Pourtant, un remake de Bambi a rencontré de nombreux obstacles ces dernières années, même si chaque autre long métrage d’animation Disney fait l’objet d’un remake. Après 2019, une année où les mises à jour d’Aladdin et Le Roi Lion ont rapporté à Disney plus de 2,4 milliards de dollars de recettes mondiales combinées, il était évident que l’amour de Disney pour les remakes de films d’animation classiques n’allait pas disparaître.

La pandémie COVID-19 et ses conséquences

Cependant, deux mois après l’annonce de ce projet, la pandémie de COVID-19 a paralysé l’industrie du cinéma. Les grands films Disney prévus pour le printemps 2020, comme La Petite Sirène, ont suspendu leur production jusqu’à nouvel ordre. Naturellement, les projets en cours de développement, comme Bambi, n’allaient pas avancer de sitôt. Même la puissante Maison de la Souris s’est retrouvée à jongler pour s’adapter à un nouveau statu quo dans le domaine du divertissement en 2020.

Le futur incertain du remake de Bambi

De plus, le remake de Bambi est devenu, au mieux, un projet non prioritaire. Les remakes des longs métrages d’animation Disney d’avant 1960 ont un bilan mitigé au box-office, notamment avec le flop de Dumbo en 2019. Par conséquent, il est probable que Disney ait choisi de concentrer ses ressources sur l’exploitation de films d’animation plus modernes comme Moana et Raiponce pour les remakes, plutôt que d’essayer de transformer Bambi en phénomène du box-office moderne. Malgré ces problèmes, la dévotion controversée de Disney à ces remakes au cours des 15 dernières années signifie qu’il n’est pas impossible que Bambi puisse renaître un jour ou même dans un avenir proche. Pour l’instant, cependant, l’assortiment de remakes de Disney semble impliquer des classiques de l’animation Disney autres que Bambi. Autrement dit, la mère de Bambi est en sécurité. Pour le moment.