Quelqu’un a mis au point un clone de Minecraft en 4D

4D Miner est un Minecraft en 4D, un concept qui rend tout plus compliqué, de la construction à l'élimination des ennemis.

Il y a d’ordinaire deux catégories de jeux vidéo : les jeux vidéo 2D et les titres en 3D. Vous verrez rarement un jeu aller au-delà dans la mesure où nous vivons dans un monde en trois dimensions. Mais alors, comment un clone de Minecraft peut-il exister en 4D ? De prime abord, 4D Miner ressemble à Minecraft. Vous êtes lâché(e) dans un monde infini, avec pour mission de miner pour survivre le plus longtemps possible. Minecraft, donc. Jusqu’à ce que vous utilisiez la molette de votre souris.

4D Miner, un Minecraft en 4D

Quand vous scrollez, le monde change. Les éléments qui sont devant vous disparaissent, d’autres apparaissent. Tout change. Mais rien ne change vraiment. D’un point de vue 5D, tout ce que vous voyez en scrollant est en vérité présent tout le temps, c’est simplement que nous ne pouvons pas le voir parce que nous sommes limités avec notre perception 3D.

Imaginez un personnage 2D comme Mario dans Super Mario Bros. Il peut voir à gauche, à droite, en haut, en bas, mais reste limité à ces deux dimensions. Si vous le placez dans un environnement 3D, il ne pourra voir la dimension supplémentaire. À la place, il verra une section 2D de cet espace 3D, qui ne révèlera qu’une portion du monde dans son intégralité. Déplacez cette section et il verra tout autre, avec certains éléments qui “disparaitront” de sa perspective originale.

Cette explication est peut-être tout à fait abstraite pour vous, c’est normal. C’est assez complexe à appréhender pour certains, et plus facile, finalement, à expliquer de manière visuelle. Regardez cette vidéo de démonstration.

Un jeu 4D comme 4D Miner prend ce concept et nous l’applique à nous. Nous sommes le personnage en 2D, mais nous faisons l’expérience d’une section 3D dans un monde en 4D. Pour un observateur 4D, le monde semble totalement normal, avec ses arbres, ses grottes, ses fleuves, etc. Nous, par contre, ne voyons que ce que notre section offre à notre vue : en scrollant, on déplace la section, révélant une portion différente du monde 4D.

Cette mécanique ajoute une autre dimension à l’exploration dans Minecraft que nous connaissons tous. Vous pouvez penser n’avoir aucun drop après avoir miné un arbre, mais en scrollant, vous pourrez trouver une branche.

De la même manière, vous trouverez l’exploration des grottes bien plus complexe que dans Minecraft. Pour trouver les entrées, déjà, il vous faudra certainement scroller, et continuer de scroller une fois à l’intérieur. Autrement, vous manquerez de nombreux éléments.

Un concept qui rend tout plus compliqué

Dans ce jeu, vos ennemis sont des personnages en 4D, ce qui signifie que vous pouvez ne pas les voir si vous n’êtes pas dans leur perspective. Vous pouvez aussi ne jamais les voir dans leur forme entière : vous pouvez scroller pour en voir différentes sections, mais leur aspect complet sera toujours dissimulé dans l’espace 4D que vous ne pouvez pas voir. Le premier ennemi que vous risquez de rencontrer est une arachnide 4D baptisée hyperaraignée. Si le concept d’araignée qui se cache dans une autre dimension déclenche votre arachnophobie, nous ne pourrions vous en blâmer.

En jouant, vous pourrez construire des outils pour naviguer plus facilement dans ce monde 4D. Les lunettes 4D, par exemple, révèlent les contours des items et ennemis que vous n’auriez pas, normalement, dans votre perspective 4D. Et immédiatement, ces araignées semblent moins effrayantes. Vous pouvez aussi construire une boussole 4D pour connaître votre position et mieux visualiser votre section 3D du monde 4D.

Vous aurez besoin de ces outils parce que tout est plus compliqué dans 4D Miner que dans Minecraft. Construire un simple abri est un vrai défi quand vous réaliserez que vos talents de construction 3D ne valent pas grand-chose en 4D. Votre premier abri 4D sera plein de trous. Et les araignées vous feront de nouveau peur.

4D Miner est actuellement disponible gratuitement en tant que démonstration sur Steam, avec une sortie officielle prévue pour novembre. Ce ne sera pas le premier jeu 4D à arriver sur le marché, mais selon cette liste Wikipedia, il s’agit du premier jeu 4D de 2022, et seulement le troisième depuis 2020. Aussi limités que puissent être les jeux de ce genre, ils sont fascinants à jouer.

Un autre concept intéressant : 4D Toys, qui vous permet de jouer avec des formes dans un espace 4D. Comme 4D Miner, vous êtes limité(e) à votre section 3D, vous verrez donc ces jouets changer de forme et disparaître en faisant défiler les sections.