Que faire après une attaque de malware sur votre navigateur

Les browser hijackers sont des malwares qui s'en prennent à votre navigateur. Et cela peut être très gênant au quotidien. Voici comment vous en débarrasser.

Un jour, vous allumez votre ordinateur pour reprendre vos affaires là où vous les aviez laissées. Et vous constatez que vos recherches n’arrivent pas sur Google, que votre page d’accueil ne ressemble plus à la vôtre. Si cela vous arrive ou vous est déjà arrivé, vous n’est pas seul(e). C’est l’œuvre d’un malware spécialisé et un malware que vous devriez prendre très au sérieux, un browser hijacker.

Les browser hijackers trouvent régulièrement leur chemin jusqu’à votre machine via une app ou une extension malintentionnée. Le hijacker Privatesearches.org, par exemple, se dissimule dans une fausse extension Chrome Google Docs. Une fois installé et les permissions données à ladite extension, le malware agit sur votre navigateur et change votre moteur de recherche, votre page d’accueil, votre page de démarrage, etc. Bonne nouvelle cependant, vous pouvez vous en débarrasser assez facilement et très proprement.

Utiliser Malwarebytes pour scanner et supprimer ce malware

Il faut d’abord trouver le malware et le supprimer. Le plus simple pour ce faire est d’utiliser la version d’essai gratuite de Malwarebytes, qui peut rechercher sur toute votre machine et détruire les browser hijackers. Installez l’app, scannez votre ordinateur et suivez les instructions pour faire disparaître le coupable.

Parfois, Malwarebytes ne parvient pas à identifier le malware ; dans ces cas-là, il faut vous retrousser les manches. Pour démarrer, regarder la page vers laquelle votre navigateur vous redirige, ouvrez Google dans un nouvel onglet, saisissez son nom et ajoutez “malware” à la fin de la requête. Vous trouverez certainement des témoignages d’internautes qui ont eu les mêmes problèmes que vous. Et avec un peu de chance, vous aurez la marche à suivre.

Une fois en possession de ces informations, avec le nom de l’app ou de l’extension incriminée, vous pouvez agir. Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer votre machine.

Sur Windows, faites un clic droit sur le bouton Démarrer, sélectionnez Apps et Fonctionnalités. Dans la fenêtre Paramètres, cherchez l’app à désinstaller. Une fois trouvée, cliquez sur l’icône avec les trois petits points verticaux et sélectionnez Désinstaller. Sur Mac, ouvrez le Finder, allez dans le dossier Applications, trouvez l’app et envoyez-la dans la Corbeille. Ensuite, faites un clic droit sur l’icône de la corbeille et videz la poubelle pour supprimer complètement l’app. Vous pouvez aussi utiliser une app comme AppCleaner pour désinstaller totalement l’app et ses fichiers associés.

N’oubliez pas de réinitialiser les paramètres de votre navigateur

Maintenant, il faut s’occuper de votre navigateur. Vous pouvez commencer en supprimant l’extension incriminée. Dans Chrome, cliquez sur le bouton Menu et allez dans Plus d’outils > Extensions. Identifiez la coupable puis cliquez sur Supprimer. La procédure est la même sur les navigateurs utilisant Chromium, comme Microsoft Edge et Brave. Dans Firefox, allez dans Menu > Extensions et thèmes > Extensions. Trouvez l’extension, cliquez sur les trois petits points et choisissez Supprimer. Dans Safari, Paramètres > Extensions, puis cliquez sur Désinstaller sur l’extension coupable.

Une fois l’extension retirée, il faut remettre en place le moteur de recherche, la page d’accueil et la page par défaut. Le plus simple est de réinitialiser le navigateur dans sa configuration d’origine. Dans Chrome, Menu > Paramètres > Réinitialiser et confirmez. Sur Microsoft Edge, Menu > Paramètres > Réinitialiser les paramètres > Restaurer les paramètres à leurs valeurs par défaut > Réinitialiser. Sous Firefox, il faut passer par Menu > Aide > Plus d’informations de dépannage > Réparer Firefox et confirmez. Dans Safari, il suffit de nettoyer l’historique et les données des sites. Allez dans Safari > Effacer l’historique. Choisissez Tout l’historique dans le menu déroulant et sélectionnez Effacer l’historique.

Maintenant que votre navigateur est réinitialisé, souvenez-vous de ne télécharger des extensions qu’après avoir bien vérifié leur provenance.