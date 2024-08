Que devient xXx 4 avec Vin Diesel ?

La production de xXx 4 rencontre des difficultés à cause de plusieurs conflits financiers et complications juridiques.

Le retour attendu de xXx 4

Depuis la sortie de xXx: Reactivated en 2017, les fans de la franchise attendent avec impatience un quatrième volet. Vin Diesel, toujours enthousiaste à l’idée de reprendre son rôle de Xander Cage, a promis de continuer les aventures de ce personnage iconique. xXx 4 a rapidement été annoncé après la sortie du troisième film, créant une excitation palpable parmi les fans. Le succès commercial et critique de xXx: Reactivated avait ravivé l’intérêt pour la série, et les attentes pour un nouveau film étaient élevées. Vin Diesel, avec son charisme et son engagement, semblait être le moteur parfait pour propulser ce projet vers de nouveaux sommets d’adrénaline et de divertissement.

Les défis de la production

La production de xXx 4 a rencontré plusieurs obstacles majeurs. Outre les défis logistiques liés aux emplois du temps chargés des acteurs et de l’équipe, la pandémie de COVID-19 a imposé des restrictions sévères qui ont retardé de nombreux projets cinématographiques, y compris xXx 4. Cependant, le coup le plus dur est venu de la disparition mystérieuse de Kenneth Huang, un financier chinois qui avait promis des fonds substantiels pour la production du film.

Kenneth Huang, connu pour ses investissements massifs à Hollywood, avait séduit de nombreux producteurs avec la promesse de capitaux importants. Selon Deadline, le financier chinois a disparu après avoir dupé plusieurs grandes productions via sa société The H Collective (THC), laissant derrière lui une traînée de promesses non tenues et de contrats non honorés. Sa disparition a plongé la production de xXx 4 dans une crise financière, entraînant des retards et des complications juridiques.

Les détails du casting et de l’équipe de production

Vin Diesel est bien sûr confirmé pour reprendre son rôle emblématique de Xander Cage dans xXx 4. Cependant, l’incertitude financière causée par la disparition de Kenneth Huang a également affecté le casting et l’équipe de production. Les rumeurs sur le retour de Deepika Padukone, Ruby Rose et Nina Dobrev, bien que persistantes, n’ont pas été officiellement confirmées. D.J. Caruso, le réalisateur de xXx: Reactivated, est pressenti pour revenir, mais cela dépendra également de la stabilisation du financement du film.

Les attentes des fans

Les fans attendent beaucoup de xXx 4. Ils espèrent retrouver l’action frénétique et les cascades impressionnantes qui ont caractérisé les précédents films. Vin Diesel a promis des séquences encore plus audacieuses, mais l’incertitude financière jette une ombre sur ces attentes. Les spéculations sur l’intrigue et les nouveaux défis de Xander Cage sont nombreuses, mais la production doit d’abord surmonter les obstacles créés par la disparition de Kenneth Huang.