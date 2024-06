Que devient Kelly Ellard après les événements de Under the Bridge ?

Après les tragiques événements de Under the Bridge et sa condamnation pour le meurtre de Reena Virk, Kelly Ellard est désormais engagée dans un processus de réinsertion et de réhabilitation.

Tl;dr Kelly Ellard, condamnée dans Under the Bridge, questionne sur sa repentance.

Kelly Ellard, après trois procès, est condamnée deux fois pour le meurtre de Reena.

En prison, Ellard donne naissance à deux enfants pendant sa libération conditionnelle.

Sous le nom de Kerry Sim, elle bénéficie d’une libération conditionnelle de jour.

La saga judiciaire de Kelly Ellard

Dans la mini-série Under the Bridge diffusée sur la plateforme de streaming Hulu, l’une des protagonistes, Kelly Ellard, est finalement condamnée après une folle enquête. Cela soulève des questions sur ce qu’elle a fait depuis. Tirée du livre de crime réel Under the Bridge de Rebecca Godfrey et du mémoire Reena: A Father’s Story” de Manjit Virk, cette série est une fiction poignante sur le meurtre réel de Reena Virk.

Les péripéties des procès de Kelly Ellard

La saga judiciaire de Kelly Ellard s’est étalée sur près d’une décennie. Condamnée une première fois pour meurtre au deuxième degré, Ellard a fait appel. Malgré une condamnation confirmée par la Cour suprême du Canada, un nouveau procès a été ordonné en raison d’un interrogatoire inapproprié.

Après une série de rebondissements, Ellard a finalement été reconnue coupable une troisième fois. Malgré un nouvel appel, la Cour suprême a rétabli la peine.

Une vie marquée par la controverse

En prison, Ellard a donné naissance à son premier enfant lors de visites conjugales avec son petit ami rencontré en ligne. Une décision qui a suscité une vive controverse. Après avoir obtenu une libération conditionnelle de jour, Ellard est tombée enceinte de son deuxième enfant.

Une libération sous condition

Depuis novembre 2017, Kelly Ellard, désormais connue sous le nom de Kerry Marie Sim, bénéficie d’une libération conditionnelle de jour. Elle a également la possibilité de demander une libération complète, qu’elle a refusée en mai 2022, affirmant ne pas être prête à se passer du soutien offert par la libération conditionnelle de jour.