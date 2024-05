Que devient Frodon Sacquet après Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi ?

Suite à ses aventures héroïques et à la destruction de l'Anneau, Frodon Sacquet retourne en Comté pour sauver le pays des Hobbits avant de partir pour les Terres Immortelles.

Le film Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi a brièvement évoqué ce qui est arrivé à Frodon Sacquet après sa quête, mais le livre de J. R. R. Tolkien raconte une histoire bien plus complexe. Frodon a accompli l’exploit de détruire l’Anneau Unique de Sauron, mais ce succès a eu un prix énorme. Incapable de rester en Terre du Milieu, il s’est embarqué pour les Havres Gris en direction des Terres Immortelles. Cependant, beaucoup de choses se sont passées avant et après ce voyage final.

Dans le film de Peter Jackson, Frodon Sacquet et ses compagnons hobbits retrouvent une Comté paisible, indemne de la guerre de Sauron. Mais dans le livre Le Retour du Roi, la Comté a été presque entièrement détruite en l’absence de Frodon, Sam, Merry et Pippin. Avant de pouvoir reprendre leur vie, ils ont dû mener leur peuple dans une bataille contre les hommes qui avaient pris le contrôle de la Comté. Après avoir repris leur maison, les Hobbits ont travaillé sans relâche pour restaurer leur terre. Grâce à l’effort de Sam et au cadeau de Galadriel, la Comté a retrouvé sa beauté d’antan.

Malgré la joie dans sa vie, Frodon n’a pas trouvé la paix véritable. Les blessures laissées par son voyage avec l’Anneau Unique étaient trop lourdes. Il a donc laissé Cul-de-Sac à son cher Sam et s’est embarqué pour les Terres Immortelles. Ces terres, habitées par les êtres semblables à des dieux appelés les Valar, étaient normalement réservées aux Elfes. Cependant, dans de rares occasions, les Valar ont permis à des êtres mortels de s’y rendre. C’est ainsi que Frodon, porteur de l’Anneau, a été invité à passer le reste de ses jours en Valinor.

La fin de l’histoire de Frodon Sacquet dans Le Seigneur des Anneaux est plus complexe et plus riche que ce que le film laisse entrevoir. Il a dû lutter pour retrouver sa maison, faire face à ses blessures et finalement partir en quête de paix dans les Terres Immortelles. Sa quête, bien que douloureuse, est un témoignage fort de courage et de résilience. Elle nous rappelle que même après les plus grands triomphes, la vie continue avec ses défis et ses joies.