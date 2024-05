The Hunt for Gollum : un film Le Seigneur des Anneaux avec le vrai visage de Sauron ?

Le vrai visage de Sauron pourrait être dévoilé dans The Hunt for Gollum, la nouvelle adaptation des romans heroic fantasy de l'auteur britannique J. R. R. Tolkien.

Tl;dr The Hunt for Gollum pourrait donner une meilleure image de Sauron.

Le film racontera l’histoire de la capture de Gollum par Aragorn sur ordre de Gandalf.

Sauron avait une forme physique dans les livres de Tolkien, contrairement à ce qui a été présenté dans la trilogie de Peter Jackson.

La sortie du film The Hunt for Gollum est prévue pour 2026.

Une nouvelle perspective sur Sauron dans The Hunt for Gollum

The Hunt for Gollum du réalisateur Andy Serkis promet d’apporter une histoire des livres de J. R. R. Tolkien sur grand écran, y compris une vision plus détaillée de l’apparence de Sauron pendant le Troisième Âge. Le Seigneur des Ténèbres était quelque chose d’une force invisible tout au long du Seigneur des Anneaux central, l’histoire étant racontée du point de vue des héros.

Sauron, plus qu’un simple œil enflammé

Dans la trilogie cinématographique de Peter Jackson, Sauron était simplement un œil enflammé au sommet d’une tour et n’avait aucune forme physique sans son Unique Anneau. Ce n’était pas tout à fait le cas dans les livres, et The Hunt for Gollum devrait éclairer le personnage du méchant.

Une histoire qui précède La Communauté de l’Anneau

The Hunt for Gollum esquissera une histoire qui a eu lieu peu de temps avant les événements du Seigneur des Anneaux: La Communauté de l’Anneau, qui a vu Aragorn, sur les ordres de Gandalf, chasser et capturer Gollum.

Sauron dans toute sa gloire sombre

Selon le récit de Gandalf dans le livre de Tolkien, le ranger a réussi dans son entreprise et a voyagé avec Gollum à travers la Terre du Milieu, le conduisant à Mirkwood, où il s’est finalement échappé. Cependant, juste avant tout cela, Gollum a été attiré vers Mordor et torturé par le Seigneur des Ténèbres Sauron, ce qui lui a permis d’avoir un bon aperçu du méchant.