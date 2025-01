Que devient Breena, l’épouse de Jimmy Palmer, dans NCIS ?

La disparition de Breena, épouse de Jimmy Palmer, est évoquée dans NCIS à travers le deuil de Jimmy, son décès étant lié à la pandémie du COVID-19.

Tl;dr NCIS est une série policière très réussie avec des personnages clés comme Jimmy Palmer.

L’épouse de Jimmy, Breena Palmer, meurt hors écran dans la 18ème saison à cause du COVID-19.

Breena Palmer réapparaît dans la série après sa mort lors d’une séquence de rêve.

Une série policière aux nombreux rebondissements

Sans aucun doute, NCIS compte parmi les séries télévisées les plus réussies de notre temps. Cette procédure policière de CBS a fait un parcours impressionnant de 22 saisons avec près de 500 épisodes, surpassant même Criminal Minds. Un personnage clé de la série est Jimmy Palmer, interprété par l’acteur Brian Dietzen. Présent depuis le début, il a toujours été un pilier de la série. Cependant, son épouse, Breena Palmer, n’a pas eu la même chance.

Le destin tragique de Breena Palmer

Breena Palmer, incarnée par Michelle Pierce, n’apparaît pas aussi souvent dans la série. Cependant, son rôle n’en est pas moins important. Sa mort a eu un impact majeur, notamment en raison de la façon dont elle quitte NCIS. Pour les fans de la série, la mort de Breena Palmer a été un choc et fait encore l’objet de discussions aujourd’hui. Il est donc intéressant d’examiner ce qui lui est exactement arrivé et pourquoi.

La mort est une composante inévitable de toute série télévisée de longue durée. C’est dans l’ordre des choses. Cependant, certaines morts sont particulièrement bouleversantes. C’est le cas de la mort de Breena Palmer. Comme un coup de tonnerre, elle disparaît. En effet, Breena est tuée hors écran dans NCIS, ce qui a rendu le tout plus que surprenant.

La 18ème saison de NCIS a été diffusée alors que la pandémie de COVID-19 faisait toujours rage. L’épisode intitulé « The First Day » a été diffusé en février 2021, plus d’un an après le début de la catastrophe mondiale. Jimmy confirme personnellement que sa bien-aimée épouse est morte des suites du coronavirus.

Le retour poignant de Breena Palmer

Malgré son temps limité à l’écran, Michelle Pierce, dans le rôle de Breena Palmer dans NCIS, a laissé une forte impression. L’actrice n’apparaît que dans six épisodes de la série avant sa mort hors écran. Cependant, elle réapparaît dans la série lors d’une séquence de rêve au début de l’épisode « The Helpers » de la 19ème saison. Cette apparition posthume de Breena montre Jimmy allongé avec sa tête sur les genoux de Breena au milieu d’un champ, parlant de combien elle lui manque.