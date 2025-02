Qu’attendre de l’événement Amazon dédié aux appareils du 26 février prochain ?

Découvrez ce qui vous attend lors de l'événement dédié aux appareils d'Amazon prévu pour le 26 février.

Tl;dr Amazon organise un évènement le 26 février à 10h ET.

Possibilité de présenter la nouvelle version de l’assistant vocal Alexa.

Le matériel pour cette innovation pourrait également être présenté.

Amazon prépare une surprise pour le 26 février

Amazon a annoncé la tenue d’un événement le 26 février à 10 heures ET. Si le géant du e-commerce reste mystérieux sur l’objectif de cet événement, nous disposons néanmoins de quelques indices.

Une nouvelle version d’Alexa en préparation ?

La présence de Panos Panay, le responsable du matériel de l’entreprise, et de son équipe de services et de dispositifs, laisse supposer que de nouveaux gadgets pourraient être dévoilés. Toutefois, l’attention principale se porte sur une information longtemps promise : la prochaine version de l’assistant vocal Alexa.

Pourquoi cette hypothèse ? Amazon a envoyé cinq versions différentes d’une invitation minimaliste à l’événement. Des internautes perspicaces ont assemblé les images et, ô surprise, le fond des invitations forme le mot « Alexa ».

Des défis techniques à surmonter

Rappelons que cette version améliorée d’Alexa, enrichie en intelligence artificielle, a connu de nombreux retards depuis son annonce en 2023. Selon nos informations, l’équipe de développement aurait rencontré des difficultés pour permettre à ce nouveau chatbot d’effectuer des tâches élémentaires, comme créer un minuteur ou allumer des lumières intelligentes, des fonctions pourtant bien maîtrisées par l’Alexa actuel.

La société affirme que la nouvelle Alexa, propulsée par LLM, sera capable de « traiter les nuances et les ambiguïtés, comme le ferait un humain, et d’agir intelligemment ». Amazon assure qu’elle pourra traiter des demandes complexes, comme « Alexa, tous les soirs de la semaine à 21 heures, annonce l’heure du coucher pour les enfants, tamise les lumières à l’étage, allume la lumière de la véranda et met en marche le ventilateur dans la chambre ».

Un nouveau matériel en vue ?

Cette nouvelle Alexa bénéficierait certainement d’un matériel dédié, d’où la présence de Panay et de son équipe. Il est donc possible que nous assistions à une mise à jour de la gamme de haut-parleurs intelligents Echo, voire des écouteurs Echo Buds.

Quoi qu’il en soit, le rendez-vous est pris pour le 26 février, pour un événement qui promet de belles surprises.