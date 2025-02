Amazon prévoit de dévoiler de nouvelles fonctionnalités pour Alexa

Voici ce que nous pourrions découvrir lors d'un événement spécial d'Amazon sur Alexa.

Tl;dr Amazon cherche à améliorer son assistant vocal, Alexa.

Les améliorations devraient inclure des conversations plus naturelles et une meilleure différenciation des voix.

Elles pourraient être offertes sous un abonnement mensuel de 5 à 10 dollars.

L’avenir de l’IA chez Amazon

Selon une information de Reuters, le géant du e-commerce envisage de donner un sérieux coup de pouce à sa fameuse assistante vocale, Alexa, pour rivaliser avec ses concurrents directs que sont Google et Apple.

Un événement dédié aux améliorations d’Alexa

Mercredi dernier, Amazon a invité la presse à un événement programmé à New York. Confirmé par un porte-parole d’Amazon, cet événement sera centré sur Alexa, même si les détails précis restent encore flous.

Il est à noter que ces derniers mois, la course à l’IA a pris une ampleur considérable. Google a par exemple travaillé d’arrache-pied pour améliorer Gemini avec Gemini Live, dans le but d’offrir une expérience plus conversationnelle tout en augmentant sa fonctionnalité. De son côté, Apple a concentré ses efforts pour optimiser l’apport en intelligence de Apple Intelligence à Siri.

Les éventuelles améliorations d’Alexa

En comparaison, Amazon semble avoir quelque peu négligé l’évolution d’Alexa, qui reste très similaire à sa version initiale. Néanmoins, des indices révélés par les modifications apportées à ChatGPT et Gemini laissent présager des changements possibles. Par exemple, Alexa pourrait offrir des conversations plus naturelles, comme nous avons pu le constater avec Gemini Live. En outre, il est possible qu’Amazon améliore la capacité d’Alexa à distinguer plusieurs interlocuteurs. Des rumeurs circulent également selon lesquelles Alexa pourrait agir en tant qu' »agent » pour vous et prendre des mesures sans votre intervention directe.

On se souvient des rumeurs en 2024 selon lesquelles Amazon prévoyait d’utiliser l’IA d’Anthropic pour booster Alexa. Ceci améliorerait en théorie la capacité d’Alexa à mémoriser les préférences des utilisateurs, permettant ainsi de meilleures recommandations lors de l’utilisation de fonctionnalités comme Amazon Music.

Une amélioration d’Alexa à un coût

Il convient toutefois de noter que ces améliorations ne seront pas gratuites. En effet, Amazon envisage de proposer cette version améliorée d’Alexa sous la forme d’un abonnement mensuel de 5 à 10 dollars. Cependant, la version actuelle d’Alexa, qui sera désormais appelée « Classic Alexa« , restera disponible gratuitement pour les utilisateurs.

Nous attendons avec impatience l’annonce officielle lors de l’événement dédié. Ce changement pourrait bien bouleverser le marché des assistants vocaux.