Quatre ans après son abandon, cette série Netflix méconnue mérite d’être redécouverte et prolongée

Quatre ans après son annulation, cette série méconnue de Netflix continue de séduire une poignée de fidèles et de susciter la nostalgie. Malgré sa discrétion, elle demeure un exemple marquant d'œuvre sous-estimée par le grand public.

Tl;dr Will Arnett brille dans la série comique Murderville .

. Des invités célèbres improvisent pour résoudre des meurtres.

Une suite officielle de la série n’est toujours pas annoncée.

Un concept original porté par Will Arnett

Le talent protéiforme de Will Arnett s’exprime pleinement dans la série Netflix Murderville. Connu aussi bien pour ses rôles loufoques que pour son timbre graveur prêté à des publicités, l’acteur trouve ici un terrain de jeu idéal. Son personnage, le détective Terry Seattle, navigue entre sérieux et absurdité avec une aisance rare. Mais ce qui distingue véritablement la série, c’est la mécanique d’improvisation : chaque épisode accueille une célébrité qui doit résoudre une enquête… sans avoir eu accès au scénario.

Improvisation et invités prestigieux : le cœur du dispositif

Inspirée du format britannique Murder in Successville, diffusé entre 2015 et 2017 sur BBC Three, la version américaine place l’invité au centre d’un dispositif imprévisible. Tandis que tous les autres acteurs suivent un script précis, l’invité – plongé dans l’inconnu – doit mener une enquête après avoir pris connaissance de quelques indices succincts et rencontrer trois suspects hauts en couleur. À l’issue de chaque épisode, il lui revient de désigner le coupable, guidé (ou pas) par les conseils parfois saugrenus de Terry Seattle.

Des épisodes mémorables grâce à la chimie des duos

Dès le premier épisode – où Conan O’Brien partage l’affiche avec Arnett –, le ton est donné : situations décalées (comme un sandwich pimenté imposé à O’Brien), suspects burlesques et réactions authentiques rythment l’enquête. La saison inaugurale, sortie en février 2022, aligne six invités aussi variés que Marshawn Lynch, Kumail Nanjiani, Annie Murphy, Sharon Stone ou encore Ken Jeong. Les amateurs relèveront que certains épisodes se démarquent, notamment ceux portés par O’Brien ou Jeong.

Pour mieux comprendre la mécanique narrative du show, il faut retenir qu’à chaque fois :

Un suspect est interrogé au commissariat ;

Un autre dans son propre environnement avec divers pièges improvisés ;

L’ultime suspect impose à l’invité de se glisser sous couverture, tandis que Terry Seattle distille des conseils souvent farfelus via une oreillette.

Avenir incertain malgré un accueil chaleureux

Dix mois après cette première saison saluée par les fans de comédie décalée, Netflix a proposé un épisode spécial intitulé « Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery? ». On y retrouve notamment le duo complice Arnett–Jason Bateman, rejoint par Maya Rudolph, puis un inattendu Pete Davidson. Malgré ce succès critique et public, aucune annonce officielle ne vient rassurer quant à l’avenir du programme. La formule reste prometteuse : nombre d’acteurs comiques pourraient s’y illustrer. Reste à espérer que Netflix laissera encore une chance à ce concept singulier, car comme beaucoup le pensent déjà… un peu plus de Terry Seattle ne ferait pas de mal.