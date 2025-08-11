Basic Instinct : l’histoire vraie derrière la célèbre scène controversée de Sharon Stone

L’actrice américaine Sharon Stone revient sur la scène controversée de Basic Instinct qui a marqué sa carrière et le cinéma. Elle partage aujourd’hui son regard sur cet épisode devenu emblématique et souvent débattu depuis la sortie du film en 1992.

Tl;dr La scène d’interrogatoire de Basic Instinct, devenue culte, a marqué la carrière de Sharon Stone et du réalisateur Paul Verhoeven.

Sharon Stone dénonce une manipulation sur le tournage, tandis que Verhoeven affirme qu’elle connaissait parfaitement la scène.

Malgré la controverse, Sharon Stone assume pleinement son choix et continue de fasciner le public aujourd’hui.

L’énigme d’une scène devenue légendaire

Difficile d’évoquer les années 1990 sans penser à la fameuse séquence d’interrogatoire de Basic Instinct. Pour beaucoup, le souvenir de cette scène — et de son impact — s’est transmis aussi bien dans les cours d’école qu’au sein des familles, où parfois un parent tentait maladroitement de détourner le regard des plus jeunes. Pourtant, derrière cette image restée dans l’histoire du cinéma, peu connaissent les coulisses complexes qui ont marqué durablement la carrière de Sharon Stone, mais aussi celle du réalisateur Paul Verhoeven.

Divergences sur l’origine du scandale

C’est au fil des années que les versions se sont confrontées. Dans son autobiographie, The Beauty of Living Twice, Sharon Stone affirme avoir été manipulée par Paul Verhoeven, qui lui aurait demandé d’ôter ses sous-vêtements pour des raisons techniques en assurant que ses parties intimes ne seraient jamais visibles à l’écran. La stupeur fut telle à la découverte du montage final qu’elle raconte s’être rendue aussitôt auprès du réalisateur pour le gifler avant de consulter son avocat. Pourtant, face aux multiples questions posées par la presse, Paul Verhoeven, lui, nie farouchement toute tromperie et maintient : « Elle savait exactement ce qu’elle faisait ». Il évoque même une anecdote personnelle ayant inspiré la scène lors de ses années étudiantes à Leiden.

Derrière le mythe, une actrice en paix avec son choix

Avec le recul, il apparaît que ce chapitre controversé appartient désormais au passé. Aujourd’hui, Sharon Stone assure entretenir d’excellentes relations avec Paul Verhoeven. Invitée récemment par Business Insider à revenir sur sa prestation sulfureuse dans Basic Instinct et sur ses conséquences, elle confie : « Ce qui est arrivé s’est déroulé exactement comme je le souhaitais ». Elle précise avoir eu l’opportunité de faire retirer la fameuse séquence du film grâce à ses droits légaux, mais avoir finalement choisi de la conserver après réflexion : une décision mûrie qui témoigne d’une grande lucidité sur sa carrière.

L’icône continue de fasciner

À 67 ans, celle qui a incarné avec audace la figure centrale du thriller érotique n’a rien perdu de son panache. Pour ceux qui souhaitent approfondir sa vision sur ce moment charnière — entre célébrité et polémiques — sa prise de parole lors des GQ Awards reste emblématique. Et bonne nouvelle pour les cinéphiles : Sharon Stone fera bientôt son retour dans Nobody 2 ainsi que dans l’ultime saison d’Euphoria, preuve que certaines icônes traversent les décennies sans faiblir.