Quand la saison 2 de X-Men ’97 débarquera-t-elle sur nos écrans ?

Découvrez quand les fans pourront voir la saison 2 de X-Men '97 (et nous ne sommes pas ravis de cette annonce)

Tl;dr La deuxième saison de X-Men ’97 ne reviendra pas avant 2026.

Le délai prolongé soulève des questions sur les défis de l’équipe d’animation.

Malgré l’attente, Marvel a laissé entrevoir des indices sur ce que les fans peuvent attendre.

Une attente décevante pour les fans de X-Men ’97

Les fans de la célèbre série animée X-Men ’97 devront attendre jusqu’en 2026 pour la deuxième saison. Brad Winderbaum, responsable de Marvel Studios pour le streaming, la télévision et l’animation, a révélé cette nouvelle lors d’une récente interview avec Collider. Cette annonce a déçu la base de fans dévouée qui avait fait de la série de revival l’un des plus grands succès de Disney+ et le lauréat du ComicBook Golden Issue Award de l’année dernière pour la meilleure série télévisée animée.

Le défi de la production

Bien que l’enthousiasme de Winderbaum pour la série soit évident, le délai de production prolongé soulève des questions sur les défis auxquels l’équipe d’animation est confrontée. La première saison de X-Men ’97 a été diffusée en mars 2024, ce qui signifie que l’écart entre les saisons sera d’environ deux ans – nettement plus long que l’attente typique d’un an pour les séries animées de portée et d’échelle similaires. Ce délai prolongé est particulièrement surprenant étant donné que Marvel avait déjà commencé à travailler sur la saison 2 avant même la diffusion de la première saison.

Les attentes des fans

Malgré l’attente décevante, Marvel a laissé entrevoir plusieurs indices sur ce que les fans peuvent attendre lorsque X-Men ’97 reviendra enfin. Au cours du panel de Marvel Animation à la D23, des images ont révélé l’inclusion de personnages comme Polaris et les New Mutants, élargissant l’impressionnant casting de la série. De plus, Winderbaum a laissé entendre l’introduction de deux équipes de mutants supplémentaires à cette occasion.

Le potentiel de la deuxième saison

D’un point de vue de production, le délai prolongé pourrait finalement profiter à la qualité de la série. La première saison a reçu des éloges généralisés non seulement pour son attrait nostalgique, mais aussi pour avoir véritablement surpassé son prédécesseur en termes de profondeur de narration et de qualité d’animation. Avec un temps de développement supplémentaire, la deuxième saison a le potentiel de maintenir ou de dépasser ce haut standard, en particulier lorsqu’elle aborde des scénarios plus ambitieux impliquant plusieurs équipes.