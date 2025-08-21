Quand Charli XCX rejoignait l’univers d’Angry Birds

Même si son temps à l’écran était limité, la prestation musicale de la chanteuse britannique Charli XCX avec Explode avait marqué les spectateurs.

Tl;dr En 2016, Charli XCX a prêté sa voix au film The Angry Birds Movie, incarnant le personnage Willow.

Son apparition à l’écran a été brève, avec peu ou pas de dialogues, mais elle a contribué à la bande originale avec sa chanson Explode.

Ce rôle a marqué ses premiers pas dans le cinéma d’animation et a ouvert la voie à ses futurs projets dans ce domaine.

Des raves adolescentes aux projecteurs mondiaux

À 14 ans à peine, Charli XCX postait déjà ses premières chansons pop sur MySpace, profitant de cette plateforme pour toucher un public naissant. Soutenue sans relâche par ses parents, elle enchaîne très tôt les performances dans des raves underground, bien avant d’avoir l’âge légal pour s’y produire. Cette précocité la conduit, dès 18 ans et alors qu’elle poursuit encore ses études, à signer un contrat avec Asylum Records. Jongler entre vie scolaire et ambition musicale ? Un défi qu’elle relèvera quelques années, avant de se consacrer entièrement à la musique.

Une ascension fulgurante dans la pop

Le passage à la vitesse supérieure ne tarde pas : abandonnant finalement les bancs de l’université pour le studio, elle multiplie les singles et publie en 2013 son premier album officiel, True Romance. L’année suivante marque un tournant décisif : sa participation au tube planétaire d’Iggy Azalea, Fancy, propulse Charli XCX sur le devant de la scène internationale. Depuis ce succès éclatant, l’artiste n’a cessé d’occuper le devant de la scène avec six albums studios à son actif, dont le très remarqué « brat » sorti en 2024.

L’incursion discrète au cinéma d’animation

Toute étoile de la pop finit souvent par croiser le monde du cinéma. Pour Charli XCX, ce passage s’est fait d’abord par le biais de l’animation américaine. Elle a prêté sa voix à deux films grand public : en 2016 dans The Angry Birds Movie, inspiré du célèbre jeu vidéo de Rovio Entertainment, puis trois ans plus tard dans UglyDolls. À titre anecdotique, son personnage Willow — reconnaissable à son bonnet tricoté — ne bénéficie que de deux minutes d’apparition à l’écran. Peu ou pas de dialogue, mais une prestation musicale furtive lors d’une séquence face aux cochons visiteurs. Sa chanson Explode figure néanmoins sur la bande originale du film.

Un avenir prometteur derrière et devant la caméra

S’il serait prématuré de qualifier sa carrière cinématographique de prolifique, tout porte à croire que cela pourrait changer. De nouveaux projets attendent déjà Charli XCX. Citons notamment son rôle croissant comme productrice exécutive sur la série Overcompensating, sa contribution musicale au film Bottoms, ou encore sa participation annoncée dans le long-métrage fantastique 100 Nights of Hero. Sans oublier l’écriture du drame indépendant Erupcja et une présence dans le prochain film de Gregg Araki, I Want Your Sex.

Finalement, tout laisse penser que Charli XCX, loin d’avoir dit son dernier mot, continue d’étendre sa palette créative vers de nouveaux horizons.