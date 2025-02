Project Starlight : l’IA qui donne une seconde vie aux vidéos anciennes

Topaz Labs repousse les limites de l’upscaling vidéo grâce à Project Starlight.

Tl;dr Project Starlight de Topaz Labs utilise une IA de diffusion pour améliorer les vidéos anciennes en haute définition, avec une parfaite cohérence entre les images.

Cette technologie résout le problème de la cohérence temporelle, éliminant les artefacts de mouvement.

Les premiers tests ont suscité un énorme engouement en ligne, avec plus d’un million de vues et de nombreuses demandes d’accès anticipé.

Une avancée majeure pour la restauration vidéo

Project Starlight utilise une IA de diffusion pour transformer des vidéos anciennes, de basse résolution ou dégradées en qualité HD. Contrairement aux outils traditionnels nécessitant des réglages manuels, Starlight automatise l’upscaling, le débruitage et l’affûtage des images tout en garantissant une fluidité parfaite entre les images. Cette innovation résout enfin le problème de la cohérence temporelle, un défi majeur en amélioration vidéo.

Une technologie inédite et performante

Alors que des IA comme OpenAI Sora et Runway créent de nouvelles vidéos, Project Starlight applique la diffusion AI à la restauration vidéo, une première mondiale. Selon Eric Yang, PDG de Topaz Labs, cette technologie permet de sublimer aussi bien des vidéos familiales que des productions professionnelles. Les premiers tests ont suscité un vif intérêt en ligne, accumulant plus d’un million de vues et de nombreuses demandes d’accès anticipé.

Un accès gratuit en avant-première

Topaz Labs propose un aperçu gratuit dans son application Video AI. Les utilisateurs peuvent traiter trois clips de 10 secondes par semaine, avec un upscaling limité à 1080p pour le moment. L’accès à la 4K arrivera plus tard, tout comme la possibilité d’acheter des traitements vidéo plus longs, jusqu’à 5 minutes. Les détails tarifaires seront annoncés lors du lancement de la version complète.

Un avenir prometteur pour la vidéo IA

La version payante complète de Project Starlight sera disponible d’ici la fin de l’année, avec un objectif à terme : permettre un traitement en local, sans passer par le cloud. Pour Anthony Martinez Cuervo, chef de produit chez Topaz Labs, Starlight n’est qu’un début. De futurs modèles sont en préparation pour améliorer encore la qualité et la rapidité du traitement, ouvrant la voie à une nouvelle ère de restauration vidéo par intelligence artificielle.