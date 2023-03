Project G : un RTS sur fond de guerre à grande échelle

Le géant sud-coréen NCSOFT se met au RTS avec Project G.

Développé sur le moteur graphique Unreal Engine, Project G de NCSOFT disposera de personnages uniques issus de différentes races, des combats stratégiques exécutés en temps réel avec des unités de mêlée et à distance ainsi que des manœuvres tactiques de “Dragons” et d'”Armes stratégiques” dans des guerres d’objectifs et de conquête de territoires.

Bienvenue à Pangaea. Tout d’abord, mon Seigneur, vous devez développer votre terre. Construisez des bâtiments et rassemblez des habitants. Rassemblez une armée pour vaincre les monstres et les ennemis. Rassemblez des alliés et préparez-vous pour les batailles à venir. N’ayez pas peur et ne reculez pas, car vous êtes mon maître et le souverain légitime de ce monde.

Minseok Seo, directeur de projet chez NCSOFT, a déclaré :

En créant un RTS à partir de la technologie avancée de NCSOFT et d’un système de bataille à grande échelle basé sur un MMO, nous visons à atteindre une qualité et une ampleur sans précédent, qui n’ont jamais été expérimentées dans d’autres jeux de stratégie. Les joueurs pourront découvrir la quintessence de la stratégie, associée à diverses unités et à des mondes uniques avec Project G, faisant du gameplay lui-même le facteur de plaisir pour les joueurs.

Un trailer pour Project G

Project G (nom de code) sortira à une date encore inconnue dans le monde entier sur PC et mobiles.