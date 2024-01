Prison Architect 2, la suite 3D tant attendue de l’indépendant culte, débarque le 26 mars

Les prochaines sorties sont à suivre sur PC via Steam, Xbox Series X/S et PlayStation 5.

Tl;dr Prison Architect sort un deuxième opus le 26 mars.

Le jeu prend désormais une forme 3D et présente des modifications importantes.

Le jeu inclut un mode carrière amélioré et de nouveaux scénarios de gameplay.

Le jeu remet en question notre rapport au système carcéral.

Prison Architect revient pour un acte deux

C’est avec excitation que nous vous annonçons le retour du succès culte Prison Architect. Prévu pour être lancé le 26 mars, vous pourrez découvrir ce jeu sur PC via Steam, Xbox Series X/S et PlayStation 5.

Une refonte notable du design

La nouveauté marquante de ce deuxième opus est sans doute son passage à la 3D. Contrairement au premier jeu qui était exclusivement en vue du dessus, le nouveau “Prison Architect 2” nous offre une esthétique rappelant les récents jeux de la saga Dragon Quest. Malgré cela, ne vous y trompez pas, il est loin de s’apparenter à un JRPG.

Plus qu’un simple jeu

Le titre de ce jeu est une promesse directe : vous voici architecte d’une prison, avec comme mission d’organiser et de rentabiliser un établissement carcéral. Cependant, au-delà de ce gameplay, Prison Architect a une dimension plus profonde, invitant les joueurs à réfléchir sur le véritable but du système pénitentiaire — réhabilitation ou rétribution ? Ainsi, précisément comme dans notre véritable système, le jeu se demande in fine si vos prisons seront en mesure de “payer les factures”.

Nouveautés et améliorations apportées au jeu

Prison Architect 2 ne se limite pas à proposer un changement d’esthétique. Le développeur Paradox Interactive a incorporé des fonctionnalités inédites. Ainsi, la vie des prisonniers est davantage influencée par votre conception de la prison, les prisonniers étant maintenant plus intelligents et développant des relations en fonction de leurs désirs et de leurs besoins.