Prise en main de BeeDrive de Synology

Annoncé il y a quelques semaines, nous avons pu prendre en main le BeeDrive de Synology.

Synology essaye de se rapprocher du grand public en proposant un “hub de stockage personnel“. L’appareil est minuscule et est fourni avec un câble Type-C vers Type-C avec un adaptateur vers USB A. Il fait 65 x 65 x 15 mm pour un poids de 43 g. Sur le galet, la marque Synology n’apparait pas et la seule mention qui est faite se passe lors du setup du compte.

Lors de la configuration, on se retrouve avec 3 possibilités : sauvegarder l’ordinateur, synchroniser des fichiers ou sauvegarder un smartphone (Android ou iOS).

L’écran d’accueil est clair et permet de voir d’un coup d’oeil si toutes les tâches de sauvegardes ont pu être réalisées.

Le BeeDrive est également accessible sans application. On va retrouver sur le galet plusieurs dossiers : BeeDrive qui correspond au dossier de synchronisation, BeeDrop pour les envois depuis le mobile, Mobile et PC backup qui vont concerner les sauvegardes de nos différents appareils.

Sur les différentes options de sauvegardes, on va avoir des paramètres avancés qui permettent par exemple de faire du versioning. On pourra ainsi revenir en arrière sur certaines modifications, mais également exclure des types de fichier ou selon leur taille. Les sauvegardes sont rapides avec une vitesse d’écriture sur le SSD de 1050 Mo/s. Enfin, dans les fonctionnalités manquantes, on regrette le manque de chiffrement de dossiers.

Sur l’application Android ici, on va pouvoir lui faire sauvegarder nos photos, mais également les vidéos et le bouton en bas permet de charger sur le dossier BeeDrop, des documents, vidéos ou photos.

Les sauvegardes se font sans intervention ni lancement de l’application. Il suffit que le BeeDrive soit connecté à un PC, et que le téléphone soit en Wi-Fi. C’est transparent pour l’utilisateur et on retrouve tout instantanément sur le galet.

Conclusion

Si BeeDrive est une solution intéressante, je trouve le prix trop élevé par rapport à un disque dur externe classique. En effet, on est sur plus du double du prix (150€ la version 1 To et 250 la version 2 To) si on regarde du Sandisk ou du Crucial de même capacité… Est-ce que la simplicité de la solution, vaut le coup de payer plus cher son stockage ?