Synology dévoile BeeDrive, un hub personnel pour sauvegarder ses données

Synology annonce la sortie de BeeDrive, un hub de données compact qui sauvegarde simultanément les fichiers personnels et les photos de votre ordinateur, téléphone et tablette...

Synology annonce aujourd’hui la sortie de BeeDrive, un hub de données compact qui est en faisant un gros résumé un SSD externe couplé à une carte WiFi. En moins de trois minutes de configuration, la solution permet de sauvegarder ses fichiers de son ordinateur et récupérer également celles du smartphone (via WiFi).

Une fois le système branché à un PC, on sélectionne les dossiers à sauvegarder et le hub récupère tout. BeeDrive sauvegarde automatiquement toutes les modifications apportées à ces dossiers en temps réel. En cas de panne d’ordinateur, il n’est pas nécessaire de mettre le logiciel sur un autre PC pour pouvoir lire les fichiers.

Pour la sauvegarde des smartphones, il faudra connecter le BeeDrive à un ordinateur pour l’alimenter et les données seront sauvegardés dans ce petit galet. Cependant, il y a une fonctionnalité nommée BeeDrop qui permet d’envoyer du contenu mobile via une connexion sans fil à partir de périphériques iOS et Android vers BeeDrive. Les fichiers sont immédiatement accessibles sur PC : plus besoin de les charger ou de les télécharger depuis le cloud.

“La collecte de fichiers générés à partir de tous nos périphériques personnels n’est que la première étape”, explique David Hu. “À l’avenir, nous espérons tirer parti des nombreuses ressources informatiques d’un ordinateur pour aider les utilisateurs à tirer au mieux profit des données elles-mêmes, par exemple grâce au classement automatique. Notre objectif est toujours d’offrir des technologies modernes aux utilisateurs de Synology sans sacrifier la confidentialité et la propriété de leurs données.”

BeeDrive sera disponible avec 1 To ou 2 To de capacité à partir de la mi-juin pour Windows, iOS et Android aux prix de 143,94€ (1To) et 239,94€ (2To). La prise en charge de macOS est prévue par la suite.