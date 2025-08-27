Prime Video dévoile la bande-annonce palpitante de sa prochaine série d’action à suspense

Prime Video dévoile une nouvelle bande-annonce pour sa prochaine série d’action-drame, promettant rythme soutenu et suspense. Les premières images laissent entrevoir des scènes haletantes qui pourraient séduire les amateurs de sensations fortes dès sa sortie sur la plateforme.

Tl;dr Nouveau trailer pour « Hotel Costiera » sur Prime Video.

sur Prime Video. Série d’action-comédie, diffusion prévue le 24 septembre 2025.

Tournée en Italie, casting international et intrigue ensoleillée.

Un avant-goût prometteur du « Hotel Costiera »

La sortie d’une nouvelle bande-annonce officielle propulse à nouveau Prime Video sous les projecteurs avec sa prochaine série d’action-comédie, « Hotel Costiera ». Après un premier teaser remarqué en juin, ce trailer plus généreux invite à plonger dans une ambiance estivale où le soleil de l’Italie sert de décor à des péripéties rythmées et décalées. Visiblement, cette production entend bien capter l’attention des amateurs de séries légères, mais énergiques.

L’intrigue : action, humour et mystère en toile de fond italienne

L’histoire s’articule autour de Daniel De Luca, un ancien Marine américain d’origine italienne incarné par Jesse Williams. Revenu sur la côte amalfitaine, il devient « fixer » au sein d’un palace luxueux à Positano. Sa mission ? Résoudre les tracas souvent rocambolesques de clients fortunés, mais également retrouver Alice, la fille disparue du propriétaire depuis un mois. D’après la synthèse officielle fournie par Amazon MGM Studios, Daniel devra se confronter à des obstacles inattendus pour ramener Alice – une aventure qui s’annonce plus complexe que tout ce qu’il a connu auparavant.

Une équipe créative et un casting cosmopolite

Cette série signée notamment par Elena Bucaccio, Matthew Parkhill et Francesco Arlanch profite aussi d’une réalisation conjointe entre Adam Bernstein et Giacomo Martelli. Le casting n’est pas en reste : aux côtés de Jesse Williams figurent entre autres Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, ou encore Jean-Hugues Anglade. Le tout orchestré sous la houlette de Lux Vide (groupe Fremantle) et produit par Luca Bernabei.

Pour celles et ceux curieux d’élargir leur liste de séries avant la rentrée, voici quelques suggestions adaptées à tous les goûts :

Séries science-fiction ou thrillers récents disponibles sur Prime Video.

Saisons finales marquantes comme celle d’« Upload ».

Pépites vintage des années 90 à (re)découvrir.

Bientôt sur vos écrans

Tous les épisodes seront disponibles dès le mercredi 24 septembre 2025, exclusivement sur la plateforme. D’ici là, il est possible de retrouver une sélection des meilleures productions actuelles sur Prime Video pour patienter. Restez connectés pour suivre l’actualité streaming et découvrir si « Hotel Costiera » tiendra ses promesses estivales.