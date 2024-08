Préparez-vous à conquérir le monde avec « Civilization VII », disponible en février 2025

La présentation durant la Gamescom met en lumière un mélange réconfortant de stratégie familiale et d'éléments nouveaux.

TL;DR Firaxis Games annonce le lancement de Civilization VII en février 2025.

Ce nouvel opus sera multiconsole et le gameplay a été entièrement repensé.

Le joueur pourra sélectionner de nouvelles civilisations à chaque époque.

Un nouvel opus pour les passionnés de stratégie

L’année 2025 promet du renouveau pour les amateurs de jeux vidéo de stratégie. Firaxis Games a annoncé en effet la sortie tant attendue de Sid Meier’s Civilization VII, lors de la Gamescom 2024. La date fatidique ? Le 11 février 2025. Un événement marquant, d’autant plus que le précédent jeu, Civilization VI, avait vu le jour en 2016.

Civilization VII : vers une meilleure expérience sur console

Au-delà d’un simple lancement, cette nouvelle édition laisse entrevoir une avancée significative dans l’univers des jeux. Pour la première fois, Civilization VII sera disponible sur toutes les consoles dès sa sortie. Que vous soyez joueur sur PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox ou encore Nintendo Switch, la stratégie n’aura aucune frontière.

Un gameplay repensé pour des scenarios interactifs

Et il faudra compter sur un certain nombre d’innovations marquantes. Cette fois, « Avec Civ VII, vous choisirez une nouvelle civilisation au commencement de chaque âge qui continuera à s’appuyer sur ce que vous avez déjà accompli. »

Dès lors, la possibilité de sélection de votre civilisation en début de nouvelle ère dépendra du contexte historique, mais aussi de ce que vous aurez réalisé avec votre empire actuel. Les joueurs auront à leur disposition trois grandes époques – l’Antiquité, l’âge de l’Exploration et l’ère moderne – qu’ils pourront décider de jouer en continu ou de façon isolée.

En outre, pour gagner en diversité et originalité, il sera possible de « mélanger et assortir, en sélectionnant parmi l’ensemble des leaders potentiels et en les jumelant avec des localisations historiquement inexactes. »

Au final, Civilization VII se présente comme un souffle nouveau quant à la création d’intrigues et de situations plus inventives pour les joueurs.