Première bande-annonce du nouveau thriller d’espionnage de Netflix pour les fêtes

Le premier trailer du nouveau thriller d'espionnage de Netflix vient de sortir - il s'annonce comme la série idéale pour un marathon de visionnage.

Tl;dr « Black Doves », un thriller d’espionnage, arrive sur Netflix début décembre.

La série, centrée sur une mère de famille espionne, mêle action, amitié et sacrifice.

L’intrigue tourne autour d’une conspiration s’étendant au-delà de la criminalité londonienne.

Un thriller palpitant pour les fêtes : « Black Doves »

Si vous êtes à la recherche d’une série à regarder pendant les fêtes, quelque chose d’un peu moins joyeux mais beaucoup plus excitant, alors « Black Doves » sur Netflix pourrait bien être votre choix. Ce nouveau thriller d’espionnage fera ses débuts début décembre et, à en juger par la bande-annonce récemment dévoilée, il semble qu’il sera un incontournable à binge-watcher cet hiver.

Une histoire d’action, d’amitié et de sacrifice

« Black Doves » est une série en six épisodes décrite comme « une histoire vive, pleine d’action et touchante d’amitié et de sacrifice ». Située à Londres pendant les fêtes de fin d’année, l’intrigue tourne autour d’Helen Webb (Keira Knightley), une mère aimante et espionne professionnelle, qui partage secrètement les secrets de son mari politicien avec une organisation mystérieuse connue sous le nom de Black Doves.

Un complot qui s’étend au-delà du monde criminel londonien

Mais lorsque l’amant d’Helen, Jason (Andrew Koji), est assassiné, la vie d’Helen et celle de sa famille sont en danger. Son agent Reed (Sarah Lancashire) fait alors appel à un vieil ami, Sam Young (Ben Whishaw), pour assurer sa protection. Ce qui suit est une aventure qui traverse la ville alors que le duo tente d’échapper à une bande de poursuivants armés.

Helen et Sam ne sont pas seulement en fuite ; ils tentent également de résoudre le mystère du meurtre de Jason. Cette quête de réponses les amène à découvrir une conspiration bien plus vaste qui dépasse le monde criminel londonien pour se transformer en une crise géopolitique complète.

Un équilibre entre action et comédie

La star Keira Knightley a qualifié la série lors d’une conférence de presse en mai dernier d' »un thriller d’espionnage très excitant se déroulant à Noël à Londres ». Cependant, « Black Doves » ne semble pas être juste une série d’action, la relation entre Helen et Sam semble être centrale, et il semble y avoir un élément comique pour équilibrer l’obscurité.

« Black Doves » semble prêt à faire une forte percée dans les palmarès Netflix pendant la période de Noël, et compte tenu de sa combinaison de thrills d’action, de personnages fascinants et de mystère tortueux, il risque de faire forte impression sur les abonnés en quelques semaines seulement.

Une confiance affirmée de Netflix

Créée, écrite et produite par Joe Barton, et réalisée par Alex Gabassi et Lisa Gunning, Netflix semble avoir beaucoup de confiance en « Black Doves ». La série n’a pas encore commencé à être diffusée, mais elle a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Espérons donc qu’elle parviendra à trouver son public dès sa sortie sur Netflix.