PowerWash Simulator s’attaque à la réalité virtuelle

FuturLab s'associe avec nDreams pour le portage en réalité virtuelle de PowerWash Simulator, un simulateur de nettoyage pour les experts de la propreté.

Le maniement du nettoyeur haute pression est encore plus satisfaisant dans PowerWash Simulator VR grâce à la précision à l’échelle 1:1. Les joueurs peuvent ainsi éliminer chaque grain de poussière et de saleté en un clin d’œil.

Évadez-vous dans la ville pittoresque de Muckingham, qui prend vie dans une véritable immersion à 360 degrés. La ville peut sembler saine, mais si l’on enlève la surface, tous ses habitants ne sont pas très propres. Absorbez l’atmosphère relaxante et le rythme sans stress pendant que vous enlevez la pression et enlevez la crasse des patios, des trottoirs, des véhicules et des parcs publics.

Allow us to introduce our wonderful partners in grime: VR experts @nDreams! 👋💦 https://t.co/BV1MPVnc0k — PowerWash Simulator (@PowerWashSim) June 1, 2023

Chris Mehers, directeur des opérations chez FuturLab, a déclaré :

PowerWash Simulator a toujours eu pour but de mettre la détente et la satisfaction entre les mains des joueurs. Aujourd’hui, avec PowerWash Simulator VR, nous sommes heureux de pouvoir le faire, non seulement au sens figuré, mais aussi au sens propre ! Une version en réalité virtuelle de notre jeu a été fortement demandée par la communauté depuis le début du développement, nous sommes donc ravis de pouvoir enfin annoncer cette nouvelle.

Un trailer pour PowerWash Simulator VR

PowerWash Simulator VR sortira dans le courant de l’année sur Meta Quest 2/Meta Quest 3/Meta Quest Pro.

David Corless, vice-président de l’édition chez nDreams, a ajouté :

Travailler avec FuturLab pour apporter une propriété intellectuelle aussi populaire à la VR a été un véritable plaisir. PowerWash Simulator se prête naturellement à ce que la réalité virtuelle fait de mieux, à savoir l’immersion, l’interaction et la téléportation fictive. Nous avons hâte que le public découvre par lui-même la joie pure de PowerWash Simulator VR.