Pourquoi Wicked a-t-il été snobé par les Oscars ?

Pourquoi les chansons du film Wicked n'ont-elles pas été nominées pour les Oscars ? Une question intrigante qui mérite une exploration approfondie.

Tl;dr Le film « Wicked » n’a pas été nominé pour la meilleure chanson ou le meilleur score original.

L’absence de nomination est due au fait que la musique du film provient de la comédie musicale Broadway.

« Wicked » a cependant reçu quatre nominations, dont celle pour la meilleure actrice et le meilleur film.

Un film populaire aux nominations surprenantes

Le film à succès « Wicked », inspiré de la comédie musicale de Broadway du même nom et lui-même une adaptation libre du livre de 1995 « Wicked : La vie et les temps de la méchante sorcière de l’Ouest » de Gregory Maguire, a suscité beaucoup d’amour du public et des critiques. Malgré des avis contrastés, la majorité des critiques ont apprécié cette adaptation audacieuse et colorée de Broadway, louant en particulier les performances d’Ariana Grande et de Cynthia Erivo. Leur interprétation en tant que Glinda (la « Bonne Sorcière ») et Elphaba (la « Méchante Sorcière de l’Ouest ») a laissé de nombreux fans sans voix lorsqu’ils ont découvert que « Wicked » n’avait pas été nominé pour la meilleure chanson originale ou le meilleur score original aux Oscars.

Des nominations, mais pas pour la musique

Le film a tout de même reçu quatre nominations : meilleure actrice pour Erivo, meilleure actrice dans un second rôle pour Grande, meilleur montage de film et le très convoité prix du meilleur film. Il s’avère que l’absence de nomination pour la musique de « Wicked » s’explique par le fait que la musique du film n’est pas tout à fait originale.

La raison de l’absence de nomination pour la musique

À l’instar de nombreux autres films à succès basés sur des comédies musicales de Broadway, « Wicked » n’a pas ajouté de nouvelles musiques pour être éligible aux récompenses. Pour être éligible à la catégorie de la meilleure chanson originale, les paroles et la musique doivent être entièrement originales, comme le stipulent les règles officielles.

Or, « Wicked » a utilisé les chansons et la musique de la comédie musicale, avec quelques modifications minimes principalement dirigées par le compositeur original de la musique, Stephen Schwartz. C’est Schwartz qui a aidé à décider de diviser l’histoire en deux films et de terminer la première moitié avec « Defying Gravity ». Par conséquent, le film ne remplit pas les conditions pour être nominé dans les catégories de la meilleure chanson originale ou du meilleur score original. Les fans auront néanmoins de quoi se réjouir lors de la soirée des Oscars, avec des chances de remporter certains des prix les plus importants de la soirée.