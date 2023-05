Pourquoi vous devriez porter vos écouteurs sans fil lors de votre prochain concert

Pour protéger vos oreilles et votre audition pendant un concert, vous avez plusieurs options. L'une d'entre elles consiste à emmener vos écouteurs sans fil avec vous.

Assister à un concert peut endommager sérieusement votre audition. Certains poussent vraiment trop fort le volume et vous pouvez voir les premiers symptômes apparaître en quelques heures seulement. Si vous avez l’habitude d’assister à ce genre d’événement, n’hésitez pas à emmener vos écouteurs sans fil avec vous pour protéger vos délicates oreilles.

Quels sont les responsables de la perte d’audition ?

Un son assourdissant ou une exposition répétée à des sons forts peut occasionner une perte d’audition. Au-delà de 70 dB, l’équivalent d’une machine à laver en fonctionnement, vous pouvez commencer à avoir des symptômes. Les décibels mesurent le volume et l’intensité d’un son augmente exponentiellement avec de petites variations de dB. Un son mesuré à 20 dB, par exemple, est 10 fois plus intense qu’un son à 10 dB.

Deux heures d’exposition aux bruits d’une tondeuse à gazon (80-85 dB) peut endommager votre audition. Cependant, il suffit de deux minutes de quelque chose qui hurle dans votre oreille à 110 dB pour avoir le même résultat. Autrement dit, il n’y a pas que l’environnement en lui-même, la durée d’exposition est aussi très importante.

Quel volume pour les concerts ?

Dans les concerts, mais aussi les bars et les boîtes de nuit, la moyenne est à 105, 110 dB. À ce niveau, cinq minutes d’exposition suffisent. Même lorsque vous êtes relativement loin des enceintes, le bruit reste suffisamment fort pour endommager vos précieuses oreilles.

Si vous avez un appareil électronique capable d’analyser le volume sonore, comme l’Apple Watch, vous pouvez contrôler vous-même. Vous pouvez utiliser des apps comme Sound Meter sur Android ou NIOSH sur iOS.

Que faire pour éviter les soucis pendant les concerts ?

Le meilleur moyen de prévenir les problèmes, c’est évidemment d’éviter de se retrouver dans ce genre d’environnement, mais ce n’est pas facile si vous adorez les concerts. Si vous ne voulez pas vous en priver, vous avez quelques options.

Si votre but est de bloquer autant que possible le bruit, porter des bouchons d’oreilles est le plus efficace pour la plupart des gens. Cela permet de filtrer entre 15 et 30 dB. Vous pouvez même acheter des bouchons conçus spécialement pour les concerts. Ces options ne diminueront le niveau de décibels autant que les meilleures solutions de protection, mais elles sont les plus pratiques pour qui veut aller à un concert pour vraiment entendre la musique.

Une alternative pratique : les écouteurs sans fil avec réduction de bruit active (ANC)

Avant d’aller acheter des bouchons d’oreilles spéciaux, sachez que vous avez peut-être déjà l’option parfaite chez vous : vos écouteurs sans fil. Les Apple AirPods Pro de deuxième génération, par exemple, ont une réduction de bruit active (ANC) et même un “mode transparence” qui réduit tous les sons extérieurs au-dessus de 85 dB tout ne préservant la qualité globale. Bien mieux donc que des bouchons d’oreille.

De nombreux autres modèles d’autres marques ont une fonctionnalité similaire. Tous ne le font pas très bien, mais si vous vous inquiétez de la santé de votre audition lorsque vous allez à un concert et que vous voulez tout de même en profiter dans de bonnes conditions, utilisez des écouteurs avec réductions de bruit active. Si tout est encore trop fort avec une fonction comme le mode transparence, vous pouvez toujours activer la réduction de bruit, mais le premier offrira moins de protection.

Des écouteurs moins haut de gamme proposent aussi souvent une réduction passive. Cela signifie que les bruits sont étouffés via une isolation physique entre l’écouteur et votre oreille. Ce n’est pas aussi efficace, certes, que la réduction active, mais c’est mieux que rien.