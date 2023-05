Pourquoi vous devriez naviguer sur le web en écran partagé

Naviguer sur le web en vue partagée, avec deux onglets l'un à côté de l'autre, peut être très pratique. Malheureusement, peu de navigateurs proposent cette option actuellement.

La gestion des fenêtres sur l’ordinateur a parcouru un long chemin (notamment dans Windows 11), mais il est encore difficile d’apprécier avoir deux fenêtres de navigateur ouvertes l’une à côté de l’autre, cela revenant à dupliquer toute l’expérience de navigation. Il est facile d’oublier la fenêtre dans laquelle vous êtes, où vous avez ouvert tel onglet, un vrai cauchemar. C’est pour cette raison que de nombreux navigateurs travaillent à proposer une expérience native en écran partagé, permettant de voir deux onglets simultanément dans une seule fenêtre de navigateur. Si vous ne le faites pas déjà, faites-le !

À mon sens, le navigateur Arc propose la meilleure UX pour une telle utilisation. Il permet d’ouvrir un onglet en vue partagée depuis le clic droit et via un geste, et vous pouvez même choisir entre une vue à l’horizontale ou à la verticale. Les deux fenêtres apparaissent dans la barre latérale et vous pouvez remplacer chacun des onglets via un simple glisser-déposer. À l’heure actuelle, Arc n’est accessible que via invitation, encore en bêta. Concentrons-nous donc sur les options disponibles.

Activer la fonctionnalité cachée d’écran partagé dans Microsoft Edge

Microsoft Edge propose la meilleure solution d’écran partagé actuellement disponible au grand public, mais elle est accessible via une fonction cachée. Pour en profiter, il faut ouvrir Edge puis saisir “edge://flags/#edge-split-screen” dans la barre d’URL (sans les guillemets). Passez l’option à Enabled et relancez le navigateur.

Vous verrez alors un nouveau bouton “Vue partagée”, à côté des extensions. Ouvrez les onglets que vous voulez voir, puis cliquez sur le bouton dans la barre d’outils. L’onglet actuel sera ancré à droite et vous verrez tous les onglets disponibles sur la droite. Choisissez l’onglet que vous voulez afficher et voilà : deux onglets côte-à-côte dans la même fenêtre !

Il y a aussi un changement d’interface très intéressant. La barre d’URL se retrouve séparée en deux et l’onglet actif vient surligner la barre d’URL. Par défaut, les liens s’ouvriront dans le monde onglet. Pour sortir de la vue partagée, cliquez une nouvelle fois sur le bouton Vue partagée et les onglets reprendront leur place originale.

Le navigateur Sidekick est votre meilleure deuxième option pour ce faire

Il existe des extensions Chrome pour la vue partagée, mais celles-ci se contentent de créer de nouvelles fenêtres. Si vous voulez une vraie expérience en écran partagé qui fonctionne dans un environnement Chrome, il faut utiliser le navigateur Sidekick.

C’est un nouveau navigateur centré sur la confidentialité et conçu par-dessus Chromium, qui ressemble beaucoup à Chrome et qui prend en charge toutes les extensions de ce dernier. Celui-ci offre aussi une fonctionnalité d’écran partagé très intéressante, similaire à cette de Edge évoquée plus haut.

Après avoir deux onglets, cliquez sur le bouton Vue partagée dans la barre d’outils, choisissez quel onglet vous voudriez ancrer à droite. Et voilà. Il n’y a pas de fonctionnalités d’UI particulières comme avec Edge. Les deux onglets restent affichés individuellement et celui qui est actif est mis en évidence visuellement. Cliquez une fois encore sur le bouton Vue partagée pour revenir à la vue “normale”.