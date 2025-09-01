Pourquoi Vikings a pris fin après six saisons ?

Pour le créateur de la série télévisée Vikings, Michael Hirst, six saisons suffisaient à offrir une fin fidèle à la légende de Ragnar Lothbrok.

Tl;dr Vikings séduit dès ses débuts en 2013 grâce à son ambition visuelle et son récit historique, attirant plus de six millions de téléspectateurs dès le premier épisode.

La série s’achève après six saisons et 89 épisodes, conformément à la vision de Michael Hirst, et non à cause d’une baisse d’audience.

Le spin-off Vikings: Valhalla sur Netflix poursuit l’univers original, montrant que l’épopée reste vivante grâce à la migration des fans vers le streaming.

L’appétit du public pour des récits audacieux

Lorsque The History Channel lance en 2013 la série Vikings, peu imaginent l’ampleur que prendra cette fresque. Portée par une ambition visuelle rarement vue sur le câble de l’époque, la saga de Ragnar Lothbrok (incarné par Travis Fimmel) séduit rapidement un large public. Dès le premier épisode, plus de six millions de téléspectateurs embarquent pour l’aventure. À ce moment-là, le public semble avide d’épopées historiques, bien loin des sentiers battus du petit écran.

Une conclusion non dictée par l’audience

Contrairement aux idées reçues, la conclusion de Vikings n’est pas dictée par une baisse d’audience ou par un désintérêt progressif. Le showrunner Michael Hirst, dans une interview accordée à Variety en 2019, insiste : « Ce que je voulais accomplir, c’était raconter la saga de Ragnar Lothbrok et de ses fils. Après six saisons et 89 épisodes, j’ai eu le sentiment d’avoir bouclé cette histoire ». Même si l’évolution des habitudes de consommation – notamment avec l’essor du streaming – aurait pu fragiliser le projet, la chaîne et ses partenaires (dont A&E Global Media, puis Disney) ont respecté le plan initial : six saisons, rien de plus.

Pour clarifier cette réalité souvent méconnue des téléspectateurs, rappelons ces faits marquants :

Numéro 1 des séries scénarisées sur The History Channel.

Soutien infaillible du diffuseur pour respecter la vision originale.

L’histoire s’achève selon le calendrier du créateur, non celui des statistiques.

Un héritage continu avec Valhalla

Le contexte a toutefois radicalement changé depuis 2013. Face à la montée en puissance des plateformes numériques, une partie significative des fans a découvert Vikings bien après sa diffusion initiale – parfois sans même savoir qu’elle était née sur le câble américain. Cette migration naturelle vers le streaming prépare sans doute l’arrivée du spin-off : dès l’annonce de la fin du programme originel, Netflix récupère les droits et propose sa propre déclinaison avec Vikings: Valhalla. Preuve que l’attachement demeure vif : trois saisons sont déjà disponibles pour ceux qui souhaitent poursuivre l’aventure, mais une quatrième n’est pas dans les plans.

Aujourd’hui encore, alors que le paysage télévisuel est dominé par les algorithmes et les données d’audience parfois opaques, il subsiste une certitude : c’est bien la volonté créative d’un auteur qui a scellé le destin d’une épopée devenue culte. Un luxe rare dans ce secteur où peu de sagas peuvent choisir leur propre chant du cygne.