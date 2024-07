Vikings: Valhalla esquive une tragédie majeure en évitant la saison 4

Une quatrième saison de Vikings: Valhalla aurait pu se concentrer sur l'expansion des conquêtes vikings en Europe de l'Est et les alliances politiques complexes, tout en explorant les conséquences des changements religieux sur la société viking.

Tl;dr Vikings: Valhalla s’est terminée après trois saisons.

La mort du roi Canute et la question de sa succession sont des points clés.

Des intrigues tragiques sont mises en place, mais ne seront pas résolues.

Le destin tragique d’Alfred est esquissé mais ne sera pas exploré.

Fin de l’ère des Vikings

La série télévisée Vikings: Valhalla, ancrée plus de 100 ans après les événements de la saison 6 de Vikings, diffusée sur la plateforme de streaming Netflix a tiré sa révérence avec sa troisième saison. Elle a exploré les dernières années de l’âge des Vikings à travers de nouveaux personnages, tous liés par leur héritage viking.

Le dernier acte de Canute

La troisième saison de Vikings: Valhalla a connu plusieurs rebondissements avant de conclure l’histoire. L’un des fils conducteurs les plus importants est la mort du roi Canute et sa décision concernant la succession du trône d’Angleterre. Cette décision a rassemblé ses fils et ceux de la reine Aelfgifu, les fils d’Emma et le roi Aethelred, et enfin son propre fils avec Emma.

Un destin tragique esquissé

Dans un retournement de situation final, Emma a appelé son fils Edward juste après la mort de Canute, craignant que les comtes se retournent contre elle en l’absence de roi. Cependant, son message n’a pas atteint Edward. Au lieu de cela, il est parvenu à Harefoot, qui avait promis de le guider pour devenir roi d’Angleterre. Cela aurait pu mener à un sort tragique pour Alfred.

Un destin tragique évité

Edward et Alfred ont été invités en Angleterre, probablement par leur mère, mais c’était un piège. Dans la réalité historique, Harold Harefoot est devenu roi d’Angleterre lorsque son demi-frère Harthacnut n’a pas pu assister à son couronnement en Angleterre. Alfred a été trahi et capturé par Harefoot, qui l’a ensuite aveuglé en lui enfonçant des tisons ardents dans les yeux. Alfred est mort peu après de ses blessures.