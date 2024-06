Pourquoi une saison 16 de “Supernatural” serait une mauvaise idée

Une 16ᵉ saison de "Supernatural" serait une erreur.

Tl;dr Une 16ᵉ saison de Supernatural serait une erreur.

Les acteurs principaux n’ont pas besoin de revenir à cette série.

Le retour de la série pourrait endommager sa réputation.

Des spin-offs de Supernatural pourraient être réussis à l’avenir.

Supernatural : Une 16ᵉ saison serait-elle une bonne idée ?

Supernatural, l’un des plus grands succès de la chaîne The CW, a connu une incroyable course de 15 saisons. La série a commencé en 2005, introduisant au public les frères Winchester, chasseurs de monstres formés pour voir le monde surnaturel que d’autres ne remarqueraient pas. Malgré le départ du créateur original Eric Kripke après la saison 5, la série a continué à être renouvelée et a connu un grand succès grâce aux frères Winchester et à leur relation en constante évolution.

Le retour des héros bien-aimés : une bonne idée ?

Sûrement, Sam et Dean sont des héros aimés et la série était populaire, mais la reprise d’une série qui a été hors antenne pendant presque cinq ans n’est pas une petite tâche. Pour ramener les Winchester, il faudrait une menace incroyable ou un incident déclencheur pour démarrer la saison 16. Cependant, la réalité est que Supernatural commençait à s’essouffler vers la fin de la série. Pour l’illustrer, les frères Winchester ont affronté et surmonté presque toutes les menaces dans le manuel du chasseur.

Des acteurs qui n’ont plus besoin de Supernatural

Même si l’idée d’une nouvelle histoire avec un méchant fort est séduisante, une 16ᵉ saison de Supernatural ne serait pas juste sans Sam et Dean. Les acteurs principaux, Padalecki et Ackles, aiment leur rôle et pourraient même être ouverts à un retour, mais ils n’ont plus besoin de Supernatural. En effet, Padalecki a déjà figuré dans plusieurs séries télévisées avant son passage en tant que Sam, et Ackles a trouvé encore plus de succès avec son rôle marquant dans The Boys en tant que Soldier Boy.

Supernatural : une série qui a marqué son temps

Supernatural est une série spectaculaire, mais il ne fait aucun doute qu’elle a représenté un effort monumental pour ceux qui y ont participé. La série a connu une fin digne de ce nom, offrant une conclusion satisfaisante. Une 16ᵉ saison pourrait sembler gourmande, voire désespérée de la part du réseau, et finir par laisser un mauvais goût dans la bouche des téléspectateurs après que la série a déjà fourni une conclusion.