La saison 4 de The Boys perpétue une tradition liée à Hughie

Dans la série télévisée The Boys, Hughie représente la lutte de l'homme ordinaire contre des super-héros corrompus, naviguant entre vengeance et justice. Sa transformation et son combat personnel offrent une perspective poignante sur le pouvoir et la moralité.

Tl;dr Hughie face à de nouveaux défis dans la saison 4 de The Boys.

Il fait face à l’attaque de Supes avec Kimiko.

La tradition de Hughie se salissant les mains est préservée.

Hughie montre une évolution notable dans sa réaction à la violence.

La série télévisée The Boys est de retour avec sa saison 4, nous offrant une nouvelle facette du personnage de Hughie. Ce dernier, interprété par Simon Pegg, est confronté à l’impact de la maladie de son père, Hugh Campbell Sr., qui a eu un AVC et est tombé dans le coma. Ce drame familial a poussé le jeune homme à faire des choix difficiles dans la quatrième saison.

Une équipe face à de nouveaux Supes

Parallèlement à cela, la quatrième saison de The Boys présente de nouveaux Supes que l’équipe va devoir affronter. Que ce soit la vendetta continue de Firecracker contre Starlight ou le plan maître de Sister Sage pour Homelander, l’équipe a du pain sur la planche avant la fin de la saison 5. Dans l’épisode 4, Hughie a dû gérer plusieurs Supes lors d’une mission avec Kimiko, croisant notamment le chemin d’A-Train et d’un être surpuissant du passé de ce dernier.

Hughie, toujours prêt à se salir les mains

En outre, dans cet épisode, Hughie est à nouveau forcé de se salir les mains. Après une rencontre avec A-Train, les actions de Kimiko contre Shining Light dans l’épisode 3 de la saison 4 de The Boys ont des répercussions sur eux deux. Hughie est obligé de combattre un mercenaire de Shining Light, le tuant finalement avec un cutter. Cette scène conduit à ce que Hughie soit couvert du sang de l’homme, une tradition qui a persisté pour le personnage depuis le début de la série en 2019.

Une réaction différente face à la violence

Alors que l’on a l’habitude de voir Hughie réagir avec dégoût, horreur, voire tristesse face à ces situations macabres, sa réaction dans l’épisode 4 de la saison 4 de The Boys est nettement différente. En effet, il semble presque impassible, illustrant ainsi l’évolution de son personnage au fil des saisons. Il est devenu un homme endurci, capable de tuer de manière personnelle et brutale, à l’opposé du jeune homme timide qu’il était au début de la série.