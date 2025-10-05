Pourquoi Syfy a annulé Channel Zero ?

Après quatre saisons, Channel Zero a été annulée face à la baisse d’audience et aux enjeux financiers de NBCUniversal.

Tl;dr Channel Zero s’est achevée après quatre saisons, malgré son succès critique et son adaptation des creepypastas.

L’arrêt s’explique par la baisse d’audience, les enjeux financiers liés à Peacock et l’exclusivité sur Shudder.

Son créateur, Nick Antosca, a rebondi avec de nouveaux projets fantastiques sur Netflix, Syfy et Apple TV+.

Des frissons, puis le silence : la fin d’une ère

Quatre saisons seulement. Voilà ce qu’aura duré l’aventure de Channel Zero, acclamée par une poignée d’irréductibles amateurs du genre, sur la chaîne Syfy. À ses débuts en 2016, la série avait pourtant frappé fort : transformer les célèbres creepypastas du web en récits glaçants taillés pour le petit écran. Pourtant, en janvier 2019, l’annonce tombe : le rideau se ferme définitivement sur cette anthologie devenue culte.

Un contexte industriel impitoyable

Au-delà de sa réception critique souvent élogieuse, la mécanique économique du secteur audiovisuel a pesé lourd. L’arrêt brutal intervient alors que la maison-mère de Syfy, à savoir NBCUniversal, prépare le lancement coûteux de sa propre plateforme, Peacock. Un virage stratégique face à des géants tels que Netflix, Disney+ ou encore HBO Max. Les milliards investis dans Peacock se sont révélés risqués, avec d’énormes pertes à la clé dès ses premières années.

Autre élément crucial : la diffusion exclusive de la série sur la plateforme spécialisée Shudder, propriété d’AMC Networks. Résultat ? Un avantage certain pour les passionnés d’horreur… mais pas pour les ambitions numériques de NBCU, qui voyait filer un contenu précieux hors de son écosystème. L’enjeu des droits et de l’exclusivité s’est donc avéré déterminant.

L’audience, talon d’Achille du programme

Derrière ces considérations stratégiques se cache aussi un fait indéniable : le public n’était plus au rendez-vous. Les chiffres sont éloquents : si la saison inaugurale rassemblait en moyenne 543 000 spectateurs, ils n’étaient plus que 265.000 pour The Dream Door, ultime volet diffusé fin 2018. La baisse est nette, malgré des critiques souvent favorables — un paradoxe fréquent dans le paysage télévisuel contemporain.

Pour résumer, plusieurs facteurs clés expliquent l’arrêt :

Diminution continue de l’audience au fil des saisons.

Difficulté à rentabiliser la série face aux nouvelles stratégies de streaming.

Droits d’exploitation externalisés chez un concurrent direct.

Un créateur qui rebondit

Malgré cette fin prématurée, le créateur du show, Nick Antosca, n’a pas tardé à rebondir dans l’univers du fantastique. Il co-signe notamment Brand New Cherry Flavor sur Netflix, puis s’investit comme producteur exécutif sur la série Chucky, diffusée trois saisons durant sur Syfy. Une adaptation télévisée du classique Cape Fear est également attendue sous sa houlette pour Apple TV+.

« Il y a des histoires qu’on n’a pas pu raconter et des créatures que vous n’avez pas vues… mais ce n’est peut-être pas terminé », glissait-il sur Instagram lors de l’annonce. Pour les nostalgiques ou les curieux, toute la série reste disponible sur Shudder — preuve qu’une œuvre peut continuer à hanter longtemps après son extinction.