Pourquoi Stephen King estime qu’il faut annuler les Oscars 2025 ?

La cérémonie des Oscars de 2025 devrait être annulée selon Stephen King.

Tl;dr Les incendies de forêt à Los Angeles causent des dégâts sans précédent.

L’industrie du film continue malgré la tragédie; les Oscars sont en question.

Stephen King suggère l’annulation des Oscars de cette année.

Incendies dévastateurs à Los Angeles

Les actuels incendies de forêt qui sévissent à Los Angeles, en Californie, ont causé une destruction sans précédent depuis leur début le 7 janvier 2025. Un peu plus d’une semaine plus tard, le site CalFire indique qu’à ce jour, 24 personnes ont péri, 40 660 acres ont brûlé et plus de 12 300 structures ont été détruites. Les habitants de la ville sont à la fois sous le choc et en deuil, faisant face à un avenir incertain de reconstruction et de nouvelles calamités, car ces incendies ne sont toujours pas totalement maîtrisés, et de nouveaux feux pourraient démarrer à tout moment.

L’industrie cinématographique face à la catastrophe

Malgré tout, l’industrie cinématographique, qui est installée dans la ville depuis plus d’un siècle, continue tant bien que mal. Les films doivent être réalisés, sortis et promus pour éviter que ce terrible début d’année 2025 ne soit aggravé par un déclin significatif du box-office. Cependant, une question se pose : les Oscars sont-ils une nécessité ?

Les Oscars remis en question

Lorsque l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences annoncera les nommés pour la 97e édition des Oscars la semaine prochaine, il sera difficile pour quiconque de se réjouir d’un accomplissement personnel alors que tant de collègues comptent sur des cagnottes en ligne pour les aider à commencer leur longue route vers la reconstruction. Face à l’incertitude de ces incendies, il est impossible de savoir où nous en serons d’un jour à l’autre. Il est donc possible que l’AMPAS renonce aux annonces en présence de célébrités et révèle tous les nommés via un communiqué de presse.

Stephen King plaide pour l’annulation des Oscars

« Pas de vote pour les Oscars cette année », a écrit le membre de l’Académie, Stephen King, sur Bluesky. « À mon humble avis, ils devraient les annuler. Pas de paillettes avec Los Angeles en feu. » La déclaration de Stephen King soulève une question importante, mais l’annulation totale des Oscars pourrait avoir des conséquences financières pour l’industrie du film. Des films comme « The Substance », « Sing Sing », « Hard Truths » et « Nickel Boys » espèrent une augmentation de leur visibilité et de leur chiffre d’affaires grâce à la cérémonie. L’avenir de cette édition des Oscars reste donc incertain.