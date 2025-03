Pourquoi Netflix a-t-il annulé The Recruit avec Noah Centineo ?

Découvrez les raisons pour lesquelles la plateforme de streaming Netflix a décidé d'annuler la série télévisée The Recruit.

Un adieu précoce pour The Recruit

La série The Recruit, un thriller d’espionnage à l’humour noir qui aurait pu connaître une longue vie de huit saisons sur le réseau USA il y a une décennie, a finalement été mise au placard. Après seulement deux saisons, elle a été annulée par la plateforme de streaming Netflix. Il est intéressant de noter que le sort de la série a été scellé moins de deux mois après la sortie de sa deuxième saison, et ce, en un laps de temps qui aurait permis de diffuser les six épisodes hebdomadaires de la saison, si elle n’avait pas été proposée en intégralité dès sa sortie.

Que s’est-il passé ?

Avec une deuxième saison acclamée par la critique et un large public, The Recruit avait tout pour réussir. Elle pouvait notamment compter sur la présence de l’acteur Noah Centineo, qui a déjà connu le succès sur Netflix avec les films To All the Boys. Malgré cela, « la fin abrupte de la série semble être due à plusieurs facteurs, qui n’ont rien à voir avec sa qualité ou sa valeur divertissante« . Il semblerait en effet que les enjeux de la diffusion en streaming soient en cause.

Une concurrence déloyale ?

Selon Deadline, The Recruit avait accumulé 26,4 millions de vues pour sa première saison et 15,3 millions pour sa deuxième. Ces chiffres, bien que respectables, ont peut-être souffert de la comparaison avec une autre série au thème similaire : The Night Agent. En effet, cette dernière a su attirer plus de téléspectateurs, grâce à une promotion plus importante et à une mise en avant par l’algorithme de Netflix. Résultat : The Recruit n’a pas pu lutter et a fini par être annulée, malgré son originalité et la fraîcheur qu’elle apportait au genre de l’espionnage.

Les deux saisons de The Recruit, tout comme celles de The Night Agent, sont toujours disponibles sur Netflix. Pour ceux qui l’ont manquée, c’est l’occasion de découvrir cette série unique et de se faire leur propre opinion.