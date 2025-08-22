Pourquoi NBC a annulé Found avec Shanola Hampton ?

La série Found a été annulée à cause d’une audience en baisse et de nouveaux choix stratégiques de NBC.

Tl;dr NBC annule la série Found après deux saisons, laissant les fans sans conclusion définitive.

La chute d’audience et l’achat massif de droits sportifs ont motivé cette décision.

Warner Bros. Television cherche une nouvelle plateforme pour relancer la série, mais l’avenir reste incertain.

Un arrêt brutal pour Found sur NBC

L’aventure s’arrête déjà pour la série à suspense Found. Après seulement deux saisons, la chaîne américaine NBC a décidé de tirer un trait sur le programme, laissant les adeptes de la fiction orphelins de leur rendez-vous hebdomadaire consacré aux disparitions mystérieuses. Le dernier épisode de la saison 2 fera ainsi office de conclusion provisoire — à moins qu’un improbable rebondissement ne survienne.

Les raisons de l’annulation

La question du « pourquoi » taraude, évidemment. Si l’on se fie aux informations communiquées par plusieurs médias américains, dont Deadline et Variety, la logique économique a une fois encore primé. D’un côté, l’audience avait clairement chuté lors de la deuxième saison. De l’autre, un bouleversement du paysage télévisuel pèse lourd : avec moins de 50% des téléspectateurs américains désormais devant des chaînes traditionnelles, chaque investissement est scruté à la loupe.

À cela s’ajoute un autre facteur non négligeable : la récente signature par NBCUniversal d’un accord colossal — estimé à 2,5 milliards de dollars annuels — pour diffuser près de 180 heures de basket-ball en prime time. Cette décision stratégique s’est soldée par une vague d’annulations de séries scénarisées, frappant aussi bien The Irrational, Night Court ou encore le spin-off très attendu Suits LA.

Un destin en suspens… mais pas sans espoir ?

Face à ce couperet brutal, tout n’est pas définitivement perdu pour les fans. La société de production Warner Bros. Television cherche activement à offrir une seconde vie au programme ailleurs — chez un concurrent ou sur une plateforme en ligne. Les précédents existent : qui se souvient que Lucifer avait trouvé refuge chez Netflix, ou que Designated Survivor avait migré ? Néanmoins, dans un contexte où les services comme Peacock ou Apple TV+ restreignent leurs investissements en raison des pertes financières persistantes (seuls Netflix, Disney+ et Max semblent résister), rien n’est joué.

L’univers sombre et fascinant de Found

Rappelons que Found mettait en scène Shanola Hampton, interprétant Gabi Mosely, survivante d’enlèvement qui consacre désormais sa vie à retrouver des personnes disparues. Sa quête était épaulée par une équipe également marquée par le drame. Un élément atypique donnait sa singularité au récit : Gabi résolvait ses affaires avec l’aide du ravisseur qu’elle retient prisonnier dans sa cave.

La série réunissait aussi Kelli Williams, Brett Dalton, Gabrielle Walsh, Arlen Escarpeta, et Karan Oberoi. Côté coulisses, c’est la showrunneuse Nkechi Okoro Carroll, déjà remarquée pour son travail sur d’autres productions majeures, qui chapeautait le projet sous l’égide du producteur star Greg Berlanti. Pour l’heure, il reste possible de voir les épisodes sur Peacock — mais l’avenir du show demeure plus incertain que jamais.