Pourquoi l’épisode crossover entre X-Files et Picket Fences a-t-il été annulé ?

Découvre les raisons pour lesquelles l'épisode crossover entre la série culte X-Files et un drame populaire de CBS a été inopinément annulé.

Un crossover avorté entre Picket Fences et The X-Files

Imaginé par David E. Kelley, le drame unique en son genre « Picket Fences » a fait ses débuts en prime time sur CBS en 1992. Cette série, à l’instar de nombreux médias des années 1990, proposait un démantèlement agressif des tropes de la génération précédente. En dépit de son titre évoquant la sérénité paisible de l’après-guerre, l’action se déroulait dans une bourgade de Rome, Wisconsin, loin d’être tranquille. Les histoires tournaient autour de crimes sombres et parfois inexplicables, abordant régulièrement des sujets sensibles et politiques.

Des séries aux univers parallèles

En perpétuant la tendance initiée par « Twin Peaks » de David Lynch, « Picket Fences » déconstruisait les images médiatiques paisibles des années 1950 avec une violence sombre et des mystères surréalistes. Parallèlement, Chris Carter lançait en 1993 « The X-Files », une série de science-fiction mettant en scène deux agents du FBI régulièrement affectés à des affaires paranormales.

Parfois, les cas paranormaux insolites de « The X-Files » auraient pu trouver leur place parfaitement dans l’univers de « Picket Fences ». D’ailleurs, il avait été envisagé que les deux séries se croisent. Carter et Kelley étaient séduits par l’idée d’un crossover où Mulder et Scully se rendraient à Rome, Wisconsin. Malheureusement, CBS a mis son veto à l’idée, ce qui a conduit à la création d’épisodes séparés pour « The X-Files » et « Picket Fences ».

Des épisodes jumeaux malgré le refus de CBS

Dans un épisode de « The X-Files », Mulder et Scully se rendent dans une ville pour enquêter sur une série d’enlèvements. Parallèlement, un épisode de « Picket Fences » présente une intrigue similaire avec des expériences étranges menées sur la faune locale. Les deux épisodes partageaient des points de l’intrigue similaires, suggérant qu’ils avaient commencé avec le même canevas avant de prendre des directions différentes.

Mais qu’est-il arrivé au crossover ? CBS, un réseau concurrent, n’a pas donné son accord. Carter et Kelley étaient pourtant partants, ayant discuté de leurs idées lors d’une longue conversation sur un parking. C’est ainsi que le crossover prévu a été reconverti en deux épisodes autonomes. Bien que le crossover n’ait pas eu lieu, David E. Kelley a réussi à faire quelques références à « The X-Files » dans son épisode.