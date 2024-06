Pourquoi le studio du film Blade Runner a-t-il fait faillite seulement 2 ans après sa sortie ?

La Ladd Company, célèbre pour Blade Runner, a connu un déclin rapide.

La montée et la chute de la Ladd Company

Considérée comme une icône de la culture populaire, la Ladd Company, célèbre pour avoir produit le film Blade Runner en 1982, a connu une trajectoire impressionnante malgré sa disparition rapide seulement deux ans après la sortie de ce chef-d’œuvre. Fondée par Alan Ladd Jr., un ancien cadre de la Fox, la société a bénéficié du soutien financier de Warner Bros, un des principaux concurrents de Fox. Malgré les succès notables comme Chariots of Fire et Police Academy, la Ladd Company a été victime d’une réalité brutale : même les succès financiers peuvent être une responsabilité si l’argent n’arrive pas assez vite.

L’ascension fulgurante et la chute brutale

En 1981, la Ladd Company a commencé à se démarquer. Elle a lancé les carrières de Lawrence Kasdan et Kathleen Turner avec le film Body Heat et a produit Blade Runner, considéré comme l’un des plus grands films de science-fiction jamais réalisés. Cependant, malgré ces énormes succès, ce qui a finalement commencé à tuer l’entreprise était le timing. Les échecs financiers, bien que relativement mineurs par eux-mêmes, ont causé trop de dommages pendant que le studio attendait de voir les profits de ses succès.

Blade Runner, un succès mitigé

Ironiquement, l’un des plus gros succès de la Ladd Company, Blade Runner, s’est avéré être également l’une de ses plus grandes responsabilités. Malgré une réalisation maîtrisée et un monologue légendaire à son apogée, Blade Runner n’a pas immédiatement conquis le public. Il a fallu plusieurs années pour qu’un véritable culte se construise autour de ce film.

Le retour éphémère de la Ladd Company

Après la chute de la Ladd Company, Alan Ladd Jr. a fait un virage décisif en devenant le directeur de MGM en 1985. Il a relancé la Ladd Company dans les années 90, produisant le hit Braveheart. Cependant, la société est de nouveau entrée en sommeil en 1996 avant de produire An Unfinished Life et Gone Baby Gone en 2007. Malgré ces derniers succès, la Ladd Company n’a plus produit de films depuis, et Alan Ladd Jr. est décédé en 2022.