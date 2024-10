Pourquoi Le Parrain 4 n’a jamais vu le jour ?

Bien que l'idée d'un film Le Parrain 4 ait été évoquée à plusieurs reprises, les complexités entourant l'héritage du film, ainsi que la disparition de certains acteurs clés et les réticences du réalisateur Francis Ford Coppola, ont empêché le projet de se concrétiser.

Tl;dr Francis Ford Coppola avait commencé à développer Le Parrain 4 mais a abandonné le projet.

Le projet a été interrompu suite au décès de Mario Puzo, co-auteur de la saga.

Coppola considère que l’histoire de Le Parrain est complète.

Le Parrain 4, un ultime film ?

Francis Ford Coppola, célèbre réalisateur de la trilogie du Parrain, avait dans l’idée de réaliser un quatrième volet de cette saga mythique. Cependant, ce projet ambitieux a finalement été mis de côté. Pourquoi ce revirement de situation ?

Une saga entre succès et déceptions

En 1972, Le Parrain connaît un succès phénoménal et propulse Francis Ford Coppola sur le devant de la scène. En 1974, Le Parrain 2 reçoit des éloges similaires, démontrant que les suites peuvent surpasser leurs prédécesseurs. Cependant, en 1990, Le Parrain 3 peine à reproduire ce succès. Malgré sa nomination pour le meilleur film, le troisième opus est considéré comme un pas en arrière par rapport à ses prédécesseurs, critiqué pour son intrigue et la performance de Sofia Coppola. Il semblait donc risqué de poursuivre avec Le Parrain 4.

Un projet avorté

Après l’accueil mitigé de Le Parrain 3, Coppola espérait redorer le blason de la franchise avec Le Parrain 4. Il a commencé à développer des idées pour l’histoire avec Mario Puzo, l’auteur du roman original sur lequel Le Parrain est basé. Cependant, le projet a été interrompu par le décès de Mario Puzo en 1999. Une ébauche du scénario avait été réalisée, mais Mario Puzo est décédé avant qu’ils aient pu écrire un scénario complet.

Francis Ford Coppola considère la saga terminée

Alors que Francis Ford Coppola est sorti de sa semi-retraite et est impatient de continuer à réaliser des films, il est peu probable qu’il revienne à Le Parrain 4. Sur les réseaux sociaux, il déclare : « Dans mon esprit, il n’y a qu’un seul film connu sous le nom de Le Parrain et un épilogue appelé The Death of Michael Corleone« . Pour lui, l’histoire du Parrain est complète. Les deux premiers films racontent l’intégralité de l’histoire du Parrain, et le troisième le conclut par un épilogue.