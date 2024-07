Pourquoi l’armée des Lannister a-t-elle un véritable lion dans House of the Dragon ?

La présence de lions avec l'armée des Lannister dans House of the Dragon souligne leur autorité et leur capacité à dominer grâce à leur fortune.

Tl;dr Les Lannister utilisent des lions en cage dans House of the Dragon.

Jason Lannister arrive avec des lions à Golden Tooth.

Les livres de George R.R. Martin suggèrent que les Lannister détenaient des lions.

Un lion pourrait être un atout utile pour les Lannister au combat.

Les Lannister et leurs lions dans House of the Dragon

L’image du lion est intimement liée à la maison Lannister, et ce n’est pas seulement une question de blason familial. Dans la série télévisée House of the Dragon, nous découvrons que leur armée est accompagnée de véritables lions en cage.

Jason Lannister et ses lions

Dans l’épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon, nous voyons Jason Lannister arriver à Golden Tooth, traînant avec lui des lions en cage. Ce détail, absent du livre Fire & Blood de George R.R. Martin, ajoute une couche de terreur supplémentaire à la guerre déjà dévastatrice de House of the Dragon.

Les références littéraires aux lions des Lannister

La possession de lions par les Lannister n’est pas une invention de la série. Les livres de Martin font allusion à l’existence de lions dans les Westerlands. Le livre A Dance with Dragons révèle que les lions habitaient les collines des Westerlands avant l’arrivée des Andals et qu’ils auraient même fait leur tanière à Casterly Rock.

La valeur militaire d’un lion

Bien qu’un lion ne puisse rivaliser avec un dragon sur le champ de bataille, sa libération pourrait constituer un atout de taille pour la maison Lannister et l’équipe verte. Cependant, les Lannister n’ayant probablement pas le même lien magique avec les lions que les Starks et les Targaryens ont avec leurs animaux respectifs, il leur sera plus difficile de contrôler les lions au combat.