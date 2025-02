Pourquoi la technologie OLED bleue pourrait révolutionner les téléviseurs ?

La technologie OLED bleue pourrait être la prochaine grande révolution dans le monde des télévisions.

Tl;dr Découverte d’un nouveau matériau pour produire des pixels OLED bleus.

Cette avancée pourrait conduire à des téléviseurs OLED plus performants et durables.

Accélération des développements technologiques pour les écrans OLED en 2025.

Une percée pour les pixels OLED bleus

D’après un rapport publié sur OLED-info, des chercheurs des universités de Manchester et de Cambridge ont mis au jour un nouveau matériau pour fabriquer des pixels OLED bleus. Cette découverte pourrait avoir des retombées significatives pour l’industrie des téléviseurs OLED, en les rendant plus performants et durables. Mais pour comprendre l’importance de cette avancée, il est nécessaire de regarder de plus près les écrans de nos téléviseurs.

Le défi de la couleur bleue dans l’OLED

En matière d’ingénierie OLED, la couleur bleue a toujours posé problème. Si des percées précédentes ont permis de produire des pixels OLED rouges et verts durables et efficaces sur le plan énergétique, les fabricants sont depuis longtemps à la recherche d’une méthode plus économe en énergie pour produire des pixels OLED bleus. Aujourd’hui, les chercheurs pensent avoir développé un nouveau matériau hôte pour la couleur bleue. Ce matériau pourrait non seulement rendre la fabrication des pixels bleus plus économe en énergie, mais aussi rendre le processus de développement des téléviseurs OLED plus abordable. En d’autres termes, quand les meilleurs téléviseurs OLED deviennent encore meilleurs et moins chers, c’est une victoire pour tous.

La course au marché

En août dernier, la Universal Display Corporation (UDC), un développeur et fabricant de panneaux OLED, a révélé dans un rapport financier être sur le point de commercialiser sa technologie OLED phosphorescente bleue, mais que le lancement avait été retardé à la seconde moitié de 2025. Le développement en cours des PHOLEDs bleus, comme on les appelle, cherche aussi à résoudre le problème du bleu dans l’OLED. Il reste à voir laquelle de ces deux méthodes l’emportera.

Un avenir radieux pour l’OLED

Ces annonces interviennent à une époque de développement rapide pour les écrans OLED. L’apparition de la technologie OLED Tandem RGB Primaire de LG Display (communément appelée OLED à quatre piles) est en train de bouleverser l’ordre établi en 2025, mettant en alerte les téléviseurs OLED équipés de points quantiques, comme le futur Samsung S95F. En fait, il se pourrait même que nous assistions déjà à la fin des téléviseurs QD-OLED, si les avantages de l’OLED à quatre piles sont aussi nombreux qu’ils le paraissent. Pour le moment, le sort des téléviseurs OLED de 2025 est jeté. Les téléviseurs OLED phares comme le LG G5, le Panasonic Z85B et le Samsung S95F n’utiliseront pas de nouveaux matériaux économes en énergie pour les pixels bleus. Cependant, 2026 pourrait bien être une toute autre histoire. Les téléviseurs OLED sont en train de changer – et rapidement.