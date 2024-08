Pourquoi la série Preacher s’est-elle terminée à la saison 4 ?

Preacher a pris fin à la quatrième saison en raison de la décision des créateurs et des producteurs de conclure l'histoire de manière satisfaisante, tout en maintenant une cohérence avec la vision originale et les arcs narratifs.

Tl;dr Preacher s’est conclue après quatre saisons.

Malgré des rumeurs d’annulation, la fin a été décidée par les créateurs.

Preacher a connu une baisse d’audience dans ses dernières saisons.

Une cinquième saison aurait éloigné davantage l’histoire de la matière première, les comics de Garth Ennis.

Un adieu volontaire pour Preacher

La série d’action surnaturelle Preacher, diffusée sur la plateforme de streaming AMC+, a récemment pris fin suite à la diffusion du dernier épisode de la quatrième saison, laissant ses nombreux fans déconcertés. Cette histoire captivante suit un homme qui, aidé d’un vampire et de son ex, part à la recherche de Dieu après un événement mystérieux. Avec un casting étoilé incluant Dominic Cooper, Joe Gilgun, Ruth Negga et bien d’autres, la série basée sur le roman graphique de Garth Ennis et Steve Dillon a su séduire son public.

Une fin programmée, pas une annulation

Preacher, bien qu’appréciée des critiques lors de ses premières saisons, a connu une baisse d’audience dans ses dernières saisons. Au point que des rumeurs d’annulation ont commencé à circuler. Pourtant, comme l’a confirmé l’un des producteurs exécutifs, Seth Rogen, ce n’était pas le cas. « Ce n’est pas annulé. C’est juste la fin, » a-t-il déclaré sur son compte personnel X (alors Twitter) en avril 2019, juste après l’annonce que la saison 4 serait la dernière.

Le choix d’une fin naturelle

Au-delà des rumeurs et des baisses de cotes, il semble que la série ait conclu de manière naturelle. Le final de la saison 4 a vu la fin de plusieurs arcs narratifs, montrant même la mort naturelle de Jesse et Tulip 40 ans plus tard. De plus, Preacher s’est progressivement éloigné du comic original, et une cinquième saison aurait encore plus accentué cette divergence.