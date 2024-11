Pourquoi Jim Parsons a trouvé étrange son caméo final dans Young Sheldon

Pourquoi Jim Parsons a trouvé étrange sa brève apparition dans le dernier épisode de Young Sheldon.

Tl;dr Jim Parsons, voix off de « Young Sheldon », apparaît dans un épisode en tant qu’ « Old Sheldon ».

Sheldon, devenu adulte, réfléchit sur la mort de son père et son héritage.

La série « Young Sheldon » suggère que Sheldon écrit une autobiographie sur son enfance.

Jim Parsons dans la peau d’un Sheldon adulte dans « Young Sheldon »

Jim Parsons, le narrateur emblématique de la série « Young Sheldon », a enfin fait une apparition remarquée dans le spin-off de « The Big Bang Theory ». L’acteur, qui a incarné Sheldon Cooper tout au long de la série d’origine, a déclaré avoir trouvé l’expérience à la fois « bizarre » et « magnifique ».

Selon Parsons, la différence entre les deux séries réside principalement dans leur format. En effet, « The Big Bang Theory » était tournée devant un public en direct, tandis que « Young Sheldon » est une série en mono-caméra. L’acteur a ainsi pu renouer avec Mayim Bialik, interprète d’Amy dans les deux séries, dans un contexte suffisamment différent pour ne pas être déstabilisant.

Sheldon adulte face à la mort de son père

Dans son apparition en tant qu’ « Old Sheldon », l’acteur arbore des cheveux grisonnants et se penche sur la mort de son père, George Cooper Sr. Sheldon, s’interrogeant sur l’héritage de son père, fait une confession étonnamment émotive. « J’ai longtemps été focalisé sur les failles de mon père. Maintenant que je suis son âge et que j’ai des enfants, je réalise qu’il était simplement une personne qui faisait de son mieux, et il a fait beaucoup. Je ne l’ai pas dit à son enterrement, mais je peux le dire maintenant. J’aimais mon père, il me manquera toujours », avoue Sheldon dans l’épisode.

Sheldon adulte : un auteur en devenir ?

Dans le dernier épisode de « Young Sheldon », Sheldon Cooper semble plus digne, plus mature. Les producteurs exécutifs de la série ont révélé que le personnage de Jim Parsons, qui a narré l’ensemble de la série, est en train d’écrire une autobiographie sur son enfance.

Le look plus classique de Sheldon adulte, avec son peignoir de « papa », s’éloigne volontairement des t-shirts de bandes dessinées caractéristiques de Sheldon. « Il est maintenant père et nous voulions qu’il soit un peu plus mature », explique Steve Molaro, l’un des producteurs de la série. Quant à son prix Nobel, toujours porté autour du cou dans « The Big Bang Theory », il est désormais accroché au mur.

En somme, l’apparition de Jim Parsons dans « Young Sheldon » offre un aperçu fascinant de l’évolution de Sheldon Cooper, de l’enfant surdoué à l’adulte épanoui, mari et père, qui se penche sur son passé avec une nouvelle perspective.