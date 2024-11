Combien gagne le casting de The Big Bang Theory grâce aux rediffusions ?

Découvrez combien les acteurs de la célèbre série "The Big Bang Theory" gagnent grâce aux rediffusions incessantes de leurs épisodes.

Tl;dr Les acteurs principaux de « The Big Bang Theory » gagnent beaucoup grâce à la syndication.

Les revenus exacts de la syndication restent cependant inconnus.

La montée du streaming a compliqué la question des redevances.

Les astres de « The Big Bang Theory » : une pluie d’argent de la syndication

Il est bien connu dans l’industrie du divertissement qu’un programme télévisé en syndication – c’est-à-dire, diffusé en perpétuité sur d’autres chaînes – génère une somme d’argent considérable. Alors combien gagnent les stars de « The Big Bang Theory » (Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch et Mayim Bialik) grâce à leurs rediffusions en syndication ?

Des revenus de syndication astronomiques mais mystérieux

Soyons francs : aucun membre de la distribution principale de « The Big Bang Theory » n’a révélé exactement combien il gagne chaque fois qu’un épisode est diffusé sur TBS. C’est compréhensible. Cependant, selon Metro UK, Parsons, Galecki et Cuoco détiennent chacun un pour cent des parts de l’émission. Si la série rapporte un milliard de dollars par an, cela représente un supplément de 10 millions de dollars pour les acteurs principaux, une somme non négligeable.

Le streaming bouleverse la donne

Qu’en est-il de ceux qui ne sont pas Parsons, Galecki ou Cuoco ? La question est plus délicate. On sait que les membres principaux de la distribution de « The Big Bang Theory » ont accepté des baisses de salaire pour que Rauch et Bialik puissent être rémunérées équitablement en tant qu’actrices régulières de la série. Il est donc sûr de dire qu’ils sont tous très bien payés, compte tenu de la fréquence de diffusion de « The Big Bang Theory » en syndication.

Cependant, l’arrivée des services de streaming a certainement compliqué la question des redevances. Pendant les grèves conjointes de la WGA et de la SAG-AFTRA en 2023, qui ont paralysé l’industrie, ce fut l’un des principaux problèmes soulevés par les deux syndicats. De nombreux acteurs bien connus ont révélé qu’ils ne touchaient que des miettes pour les redevances de streaming. C’est le cas de Kevin Sussman, qui a presque joué Howard Wolowitz (rôle finalement attribué à Simon Helberg) avant d’être choisi pour incarner Stuart Bloom dans « The Big Bang Theory ».

Sussman a déclaré lors de la grève : « Pour moi, le gros problème, ce sont les redevances pour le streaming. Je sais que c’est intenable depuis des années. J’étais surpris que cela ait pris autant de temps pour qu’il y ait une grève comme celle-ci. J’ai vu les redevances de mes propres émissions chuter drastiquement une fois qu’elles sont passées au streaming. J’ai de la chance car j’étais dans ‘The Big Bang Theory’, qui a été diffusée sur une chaîne de télévision pendant des années. Depuis qu’elle a été transférée au streaming [comme Max et Amazon Prime], c’est le jour et la nuit. Je ne vois pas comment un acteur débutant peut aujourd’hui gagner sa vie. »

La question des redevances du streaming continue donc de préoccuper les acteurs, malgré les revenus conséquents de la syndication. Une équation financière complexe à résoudre pour les stars de « The Big Bang Theory ».