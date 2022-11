Pourquoi d’autres appareils mettent votre ordinateur portable en veille

Votre ordinateur portable peut passer en veille sans raison apparente. La faute, parfois, à un aimant dans un autre appareil qui est trop près.

Comme les smartphones et autres appareils alimentés par batterie, les ordinateurs portables passent en veille pour préserver leur autonomie. Mais vous avez peut-être déjà fait l’expérience d’un portable qui se met en veille alors que vous êtes au beau milieu de quelque chose, sans aucune raison apparente, si ce n’est, peut-être, que vous avez approché un autre appareil trop près. Non, la batterie n’est pas morte, l’explication est bien plus simple.

Il y a plusieurs méthodes pour mettre manuellement un ordinateur portable en veille. Sur Mac, vous pouvez cliquer sur le logo Apple et choisir Suspendre l’activité. Sur la plupart des portables, Mac ou PC, vous pouvez aussi rester appuyé sur le bouton d’alimentation (macOS peut faire apparaître l’écran de verrouillage pendant une minute avant de passer en veille). Bien sûr, la méthode la plus fréquemment utilisée est probablement de fermer l’appareil.

Mais c’est là qu’est le problème. Votre ordinateur portable utilise des aimants pour garantir la fermeture, mais ces aimants permettent aussi de savoir quand l’écran est fermé. Lorsque le haut de l’écran est trop proche de la base de votre portable, le mode veille se déclenche. C’est pour cela que, sur de nombreux appareils, le mode veille se déclenche avant même que l’appareil soit totalement fermé. Ces aimants sont souvent suffisamment puissants pour maintenir des AirPods en place, par exemple.

Malheureusement, votre portable ne fait pas la différence entre les aimants de l’écran et des aimants dans d’autres appareils. Un iPad, par exemple, a aussi des aimants. Si vous approchez un iPad trop près de la base de votre ordinateur, ce dernier va confondre votre iPad avec l’écran et passer en veille.

Peut-être votre portable est-il en train de se mettre en veille sans aucun aimant à proximité. Dans ce cas, regardez les paramètres pour voir si un timer n’est pas actif. Mon Mac se met en veille après 30 minutes d’inactivité, mais vous pouvez choisir une petite minute seulement, si vous le voulez. Le processus ne se déclenche pas si vous faites quelque chose sur votre ordinateur, mais vous pourriez être surpris. Si votre timer est trop court, ce peut être le coupable.

Sur Mac, vous trouverez l’option dans Paramètres Système > Écran de verrouillage (macOS Ventura) ou Préférences Système > Batterie ou Économiseur d’énergie. Sur Windows, Démarrer > Paramètres > Système > Alimentation et batterie > Écran et veille (Windows 11) ou Démarrer > Paramètres > Système > Alimentation et veille (Windows 10).