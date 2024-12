Pourquoi Cobra Kai s’achève avec la saison 6 ?

Découvrez pourquoi la série à succès Cobra Kai tire sa révérence avec sa sixième saison sur Netflix.

Tl;dr « Cobra Kai » achève sa course avec sa sixième saison.

La dernière saison est divisée en trois parties.

La fin de « Cobra Kai » ne signifie pas la fin de l’univers Miyagi.

La série télévisée populaire « Cobra Kai » arrive à son terme avec sa sixième et dernière saison, mettant fin à un parcours exceptionnel qui a captivé les téléspectateurs du monde entier.

Une fin intentionnelle pour « Cobra Kai »

Selon Josh Heald, co-créateur de la série, cette conclusion était prévue dès le début. Dans une interview avec Entertainment Tonight, il a confirmé que la fin de la série à ce stade précis était tout à fait intentionnelle. Le parcours des personnages principaux avait été pensé dès le départ. « Nous savions toujours comment la série allait se terminer. Pour les personnages principaux, nous savions comment cela allait se terminer. »

La saison 6 semble être le point de la série où le scénario permet à Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg de donner à leurs principaux protagonistes de Cobra Kai et Miyagi-Do la conclusion qu’ils avaient prévue. Quant à la raison pour laquelle la dernière saison compte 15 épisodes diffusés par blocs de cinq, Heald a expliqué que cela était dû à l’énorme nombre de personnages de la série, ainsi qu’à une volonté d’éviter des épisodes superflus. « Nous voulions arriver à une conclusion, mais nous avions besoin de plus d’une saison et probablement de moins de deux saisons. Nous avons fini avec un joli chiffre rond de 15. »

L’univers Miyagi perdure

Depuis son lancement en 2018, « Cobra Kai » a su raviver et moderniser la franchise classique des années 80, « The Karate Kid ». À tel point que l’univers « Miyagi-verse » créé avec tant d’amour par la série ne disparaîtra pas avec la fin de celle-ci. En effet, plusieurs projets sont déjà prévus, dont un film « The Karate Kid » réalisé par Jonathan Entwistle avec Ralph Macchio, Jackie Chan et Ben Wang, intitulé « Karate Kid : Legends ».

Les créateurs de « Cobra Kai » ont également l’intention de continuer à explorer l’univers qu’ils ont contribué à étendre et à revitaliser. Suite à l’utilisation d’IA et de l’acteur Brian Takahashi dans la saison 6 pour ramener des versions jeunes et âgées du personnage emblématique de Pat Morita, M. Miyagi, ils prévoient une série préquelle très spécifique. Comme l’a décrit Schlossberg dans une interview avec The Hollywood Reporter : « Nous avons parlé à Robert Mark Kamen, le scénariste de ‘Karate Kid’. Nous avons discuté de toute cette histoire de Miyagi avec lui. Maintenant que nous avons terminé ‘Cobra Kai’, nous pouvons vraiment commencer à nous pencher sur tout cela. »

Une fin qui marque un nouveau début

En somme, alors que « Cobra Kai » se termine, l’univers créé autour de la série et ses personnages emblématiques continuent de vivre, prouvant que la fin d’une histoire peut être aussi le début d’une autre.