Pourquoi CBS a annulé Poppa’s House ?

Malgré une alchimie saluée entre Damon Wayans et son fils, Poppa’s House n’a pas survécu à des audiences trop faibles.

Tl;dr Damon Wayans et son fils ont porté la sitcom Poppa’s House, très attendue mais vite rattrapée par des audiences faibles.

Malgré de bonnes critiques et une alchimie saluée, CBS a préféré miser sur d’autres comédies plus performantes.

L’équipe, et Damon Wayans en particulier, retient surtout une aventure familiale chaleureuse malgré une annulation rapide.

Un duo comique familial attendu, mais éphémère

Il faut bien le reconnaître : réunir Damon Wayans et son fils Damon Wayans Jr. dans une sitcom avait de quoi susciter la curiosité. Après le succès durable de My Wife and Kids, série qui a bercé toute une génération au début des années 2000, le retour du patriarche sur un plateau de multi-caméras, aux côtés de son fils, apparaissait comme un pari prometteur pour CBS. Dès l’annonce en 2022, l’attente était palpable : père et fils avaient déjà démontré une vraie complicité à l’écran, et certains se prenaient à rêver d’un duo culte.

L’envers du décor : audiences décevantes malgré l’alchimie

Pourtant, dès sa diffusion à l’automne 2024, Poppa’s House a rapidement dû affronter la dure réalité du marché. Dix-huit épisodes plus tard – la série s’est achevée le 28 avril 2025 –, les chiffres n’étaient pas au rendez-vous. En coulisses, CBS envisageait initialement d’alléger le budget pour sauver la sitcom. Mais face à une concurrence féroce – trois pilotes inédits lorgnaient sur la seule case comédie disponible pour la saison suivante –, le couperet est finalement tombé : « DMV » a remporté la mise.

Des critiques bienveillantes et une annulation amère

La réception critique fut pourtant loin d’être catastrophique : un solide 86% sur Rotten Tomatoes, des papiers saluant la « bonne humeur communicative des Wayans » (selon Robert Lloyd dans le Los Angeles Times) ou leur « alchimie évidente » (Aramide Tinubu pour Variety). Certains gags manquaient certes de finesse — comme cette réplique où Poppa s’auto-complimente maladroitement — mais le résultat n’avait rien d’une débâcle télévisuelle.

En fait, si l’on compare avec les autres sitcoms renouvelées par CBS (Ghosts, The Neighborhood, Georgie & Mandy’s First Marriage), on constate que seules les audiences ont tranché. La chaîne privilégiait tout simplement les titres affichant de meilleures performances.

L’émotion intacte côté équipe malgré une fin prématurée

Peu après l’annonce officielle de l’arrêt du show en mai dernier, seul Damon Wayans s’est exprimé publiquement : via Instagram, il a parlé d’une « belle aventure » partagée avec son fils et toute sa famille, mettant en avant les liens humains tissés durant ce tournage. Même si l’histoire s’arrête après une unique saison, difficile de nier ce sentiment : parfois, dans la galaxie saturée des sitcoms américaines, la chaleur humaine ne suffit pas à prolonger l’aventure. Mais elle laisse au moins un souvenir vif et sincère.