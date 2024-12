Pourquoi Bruce Timm a-t-il refusé de relancer la série animée Batman ?

Bruce Timm a refusé de relancer la série animée Batman car il souhaitait préserver l'intégrité de l'œuvre originale et éviter de diluer son impact iconique.

Tl;dr Batman: Caped Crusader n’est pas une suite de Batman: The Animated Series.

Le dessin animé est situé dans les années 1940 et présente un Batman plus sombre.

Bruce Timm a refusé de simplement raviver la série animée originale.

Un retour à Gotham City avec une nouvelle perspective

L’année 2024 a vu le retour à Gotham City avec Batman : Caped Crusader, une série inspirée des dessins de Bruce Timm. Le co-créateur de la très appréciée série animée Batman : The Animated Series des années 1990, a opté pour le même style artistique et a joué sur la nostalgie de l’ancienne série. Cependant, Caped Crusader n’est pas une suite, un préquel ou n’a aucun lien avec la série précédente.

Un Batman des années 1940

Là où Batman: The Animated Series s’inspirait de l’esthétique des années 1930, Caped Crusader transporte littéralement ses personnages dans les années 1940. Les personnages de la série ont également des designs différents. Par exemple, le costume de Batman ressemble davantage à celui de l’âge d’or des comics avec des oreilles plus longues, des gants plus petits et violets, contrairement à l’aspect de l’âge de bronze des comics avec des reflets bleus et le symbole de la chauve-souris dans un ovale jaune. Ce nouveau Batman est également doté d’une nouvelle voix, celle de Hamish Linklater, qui succède au regretté Kevin Conroy.

Un retour refusé à la série originale

Bruce Timm a révélé que la première idée de Warner Bros. était de simplement raviver Batman: The Animated Series. Cependant, Timm n’était pas intéressé par l’idée de revisiter simplement ce monde. Après avoir réfléchi avec le producteur James Tucker, ils ont élaboré un concept qui l’intéressait davantage : un Batman solitaire et sombre, « plus similaire à l’Ombre ou à l’Avenger.«

Un Batman plus sombre et plus complexe

Dans la première saison de Batman: Caped Crusader, Bruce Wayne est présenté comme plus émotionnellement détaché et plus dur que la plupart des autres versions de Batman. Sa décision de devenir Batman, prise alors qu’il était encore enfant, est présentée comme horrifiante. Ici, Alfred n’est ni un père de substitution ni un confident, mais est traité par Bruce comme un employé de maison. Ce Batman est un vigilant impitoyable qui reste fermement en dehors de la loi. Bruce Wayne assiste même à des séances de thérapie avec le Dr Harleen Quinzel, soulignant le thème du bouclier infranchissable qu’il a érigé.

Le parcours de Batman croise celui du réinventé Harvey Dent, qui passe d’un politicien corrompu à un homme repentant cherchant à se racheter après être devenu Double-Face. C’est le genre de gentillesse que l’on attendrait du Batman de The Animated Series. Semblable au Batman de 2022, nous voyons comment Batman commence en loup solitaire et devient un véritable héros. Cette évolution du personnage est l’une des raisons pour lesquelles une réimagination était plus appropriée qu’une renaissance.