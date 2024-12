Pourquoi A Christmas Story est un mauvais film de Noël ?

Souvent considéré comme un film culte de Noël, A Christmas Story déçoit par ses thèmes de matérialisme et de violence, loin des valeurs traditionnelles des fêtes.

Tl;dr A Christmas Story est un film de Noël controversé.

Le film est critiqué pour son manque d’esprit de Noël et ses personnages malheureux.

Malgré les critiques négatives, le film reste populaire pendant la période des fêtes.

Un manque total d’esprit de Noël

Malgré son statut de film incontournable pendant les fêtes, A Christmas Story du réalisateur Bob Clark ne véhicule pas l’esprit de Noël. Bien que l’histoire tourne autour des souhaits d’un enfant pour un cadeau, il n’y a aucune chaleur familiale ou de magie des fêtes. Au contraire, le film se concentre sur la consommation, en particulier autour du désir obsessionnel de Ralphie pour un fusil à air comprimé. Le Noël ici est un décor pour une histoire axée sur l’égoïsme et la quête de possessions matérielles, un message qui n’a rien de joyeux ni d’inspirant. L’absence de valeurs traditionnelles comme l’amour familial ou la générosité enlève à ce film tout le charme que l’on attend d’un classique de Noël.

Des personnages déprimants

Les personnages du film sont loin de l’idéal de la famille unie et joyeuse que l’on attend d’une comédie de Noël. Le père de Ralphie est constamment en colère et égoïste, ne s’occupant guère des besoins émotionnels de sa famille. Quant à la mère, bien qu’un peu plus sympathique, elle reste triste et négligée. Même Ralphie, l’enfant protagoniste, semble écrasé par un environnement où il est maltraité et mal aimé, comme en témoigne la scène de la savonette dans la bouche, qui frôle l’abus. Ces personnages désenchantés et non épanouis donnent une tonalité morose au film, loin de l’esprit festif qui devrait régner.

Une nostalgie artificielle

A Christmas Story repose largement sur une esthétique de nostalgie pour les années 1930, mais cette nostalgie semble fausse et manipulatrice. Le film, bien qu’il se déroule à la fin des années 1930, a été réalisé en 1983, et son apparence visuelle semble exagérément vintage pour être authentique. Le réalisateur joue sur cette esthétique pour donner l’impression d’une époque plus simple et plus heureuse, mais cette vision idéalisée occulte la réalité difficile de l’époque, particulièrement pour les classes populaires. Le film exploite cette illusion de nostalgie pour ajouter un faux charme, particulièrement en voulant faire rire avec des scènes de maltraitance sur l’enfant.

Une leçon de consumerisme et de violence

Le thème central du film, à savoir l’obsession de Ralphie pour son fusil, est loin d’être un message innocent. Au lieu de nous transmettre des valeurs de partage ou d’altruisme, le film se concentre sur le désir d’un objet, en particulier un produit qui véhicule une notion de violence. Le fait que le fusil à air comprimé devienne l’élément central du film et qu’il soit traité de manière anodine, malgré le danger qu’il représente, envoie un message problématique aux spectateurs, notamment aux plus jeunes. C’est un choix de thème douteux, et l’absence de répercussions concrètes sur le personnage principal souligne une vision déformée de ce que Noël devrait symboliser : la paix et la joie.