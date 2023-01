Pour le Nouvel An Chinois, offrez-vous ces Apple AirPods Pro en Édition Limitée

Apple fête le Nouvel An Chinois comme il se doit en Chine avec des AirPods Pro en édition limitée.

Apple a bien des difficultés, ces derniers temps, à fabriquer ses appareils en Chine actuellement, principalement à cause du Covid-19. Ce qui explique pourquoi la firme de Cupertino place des usines dans des pays comme le Vietnam ou l’Inde. Mais la Chine reste un marché très important pour les ventes de la marque à la pomme. En 2022, par exemple, l’iPhone représentait 25 % du marché du smartphone dans le pays. Alors le géant américain fait ce qu’il faut pour plaire à ce public. Cela passe aujourd’hui par une paire spéciale d’AirPods Pro.

Apple fête le Nouvel An Chinois comme il se doit en Chine

Pour célébrer le Nouvel An Chinois comme il se doit, Apple vient d’annoncer une édition limitée d’AirPods Pro, des accessoires qui ne seront vendus qu’en Chine, à Taïwan, Hong Kong et Macao. La nouvelle année chinoise démarre le 22 janvier prochain et ce sera l’année du lapin. Étant donné l’énorme impact culturel du Nouvel An Chinois sur la société chinoise, Apple a pris la décision de créer des AirPods Pro sur le thème du lapin.

Ainsi, ces AirPods Pro très spéciaux proposent un étui de recharge avec un lapin gravé. Un motif qui sera aussi présent sur la boîte de l’appareil. Et mieux encore, la marque à la pomme ne vendra pas cette édition limitée plus chère que la version normale.

Avec des AirPods Pro en édition limitée

Outre ses AirPods Pro “personnalisés”, Apple a aussi annoncé plusieurs offres pour le marché chinois. Parmi celles-ci, une remise de 1 000 yuans (environ 135 €) sur certains produits Apple vendus entre le 30 décembre 2022 et le 2 janvier 2023. Parmi les produits concernés par cette remise, on pourrait citer l’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini, l’iPad Air, l’iPad Mini, le MacBook Air, le MacBook Pro ainsi que les AirPods Pro de deuxième et troisième génération. De plus, la marque à la pomme a aussi annoncé qu’elle vendra une variante en édition limitée de l’étui du Nouvel An Chinois pendant cette période.